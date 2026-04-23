70% стажеров Ozon переходит в штат после окончания стажировки

Ozon подвел итоги набора на программы стажировок. В прошлую волну в компании прошли стажировку 785 стажеров — на 15% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Сегодня Ozon предоставляет студентам возможность пройти оплачиваемую стажировку по трем направлениям — на офисных специальностях в Ozon Camp стажировки в 2025 г. прошли около 350 студентов, в команде ИT-разработки Ozon Tech — 310 студентов, в финтех-направлении — свыше 130 человек.

Каждый пятый стажер Ozon Camp (22%) приходит в компанию благодаря рекомендации друзей, коллег и знакомых. О программах молодые сотрудники узнают через социальные сети (17%), email-рассылки (13%) или тематические мероприятия (11%).

Средний возраст стажеров — 22 года, а средняя длительность программы в 2025 г. — около пяти месяцев. После успешного завершения стажировки и перехода в штат сотрудники, в среднем, получают повышение за восемь месяцев. С начала запуска программы офисных стажировок до руководящих должностей выросло 62 сотрудника.

«Мы предоставляем студентам и молодым специалистам возможность получить реальный опыт работы на крупных проектах, пополнить собственное портфолио практическими кейсами и погрузиться в процессы работы в крупной компании. Однако работа с будущими специалистами в Ozon начинается еще со школы. Компания реализует профориентационный проект «Снова в школу», который позволяет сотрудникам вернуться в родные школы и поделиться с молодежью своим профессиональным опытом, рассказать о реальных карьерных траекториях и особенностях индустрии. На сегодняшний день мы провели уже 92 лекции, а более 2000 школьников узнали об Ozon и погрузились в профессию» — сказала руководитель группы развития стажерских программ Ozon Camp Алена Истомина.

Интерес к программам офисных стажировок Ozon особенно заметен среди студентов крупных российских университетов. В прошлом году в Ozon Camp приняли участие более 130 студентов Высшей школы экономики, более 50 студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и свыше 30 студентов РАНХиГС.

В 2025 г. Ozon стал партнером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — 220 победителей ВсОШ получили стипендию Ozon. А в апреле 2026 г. компания отметила талантливых студентов грантом и стипендиями на развитие ИT-проектов в рамках совместного конкурса с университетом ИТМО.

Каждый десятый сотрудник команды разработки Ozon Tech пришел в компанию через стажировку.

«40% стажеров Ozon Tech получают высокие оценки на первом ревью компании и продолжают активно развиваться в технологическом направлении. Мы выстраиваем системное партнерство с ведущими вузами — ИТМО, СПбГУ, МИЭМ ВШЭ, Университетом Иннополис и др. Для студентов создаем учебные программы, проводим Дни карьеры, лекции, хакатоны, а также Ozon Tech Weekend — открытый митап для студентов в офисах Ozon», — сказала руководитель направления стажерских программ и образовательных проектов Ozon Tech Влада Зиеева.