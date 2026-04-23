«Айnet»: 30% крупных брендов отказываются от лендингов в пользу чековых ботов, а интерес к промо в Max вырос на 40%

В 80% проектов стандартный лендинг уже дополняется ботом в Telegram, что позволяет регистрировать чеки с единой базой данных и высоким уровнем валидации, по данным digital-агентства «Айnet». А в 30% случаев крупные бренды полностью отказываются от веб-решений, фокусируясь исключительно на чековых ботах. Об этом CNews сообщили представители «Айnet».

Чековые промоакции – это механика стимулирования продаж, при которой покупатель регистрирует чек за покупку определенного товара на сайте или в чат-боте для получения призов, кэшбэка или скидок. Этот инструмент позволяет брендам не только увеличивать продажи, но и собирать данные о предпочтениях аудитории, формировать клиентские портреты и повышать лояльность.

Согласно статистике агентства, главным трендом стал переход аудитории в мессенджеры. Спрос на классические NCP-лендинги заметно снизился по сравнению с 2024 и 2025 гг.: бренды все реже рассматривают отдельный сайт как единственную точку взаимодействия с участником акции. Этот сдвиг обусловлен в том числе высокой активностью аудитории мессенджеров в России. В марте 2026 г. среднесуточная аудитория Telegram составила 72,2 млн россиян старше 12 лет, а Max — 61,5 млн чел., что на 43,6% выше, чем в декабре 2025 г., по данным Mediascope.

«В первом квартале 2026 г. тренд на переход в мессенджеры только усилился, но сместил фокус. Новая цель для брендов сегодня – завоевать платформу Max и сохранить часть аудитории, доступную в мессенджере. Интерес к чековым промо в Max вырос на 40%, однако пока только каждый третий бренд из опрошенных планирует разработку на этой площадке, а на ежедневной основе мессенджер используют лишь 20% аудитории компаний. Вторая по значимости площадка – ВКонтакте. Боты здесь стали превалирующим запросом весной 2026 г., несмотря на такие ограничения платформы, как возможность создания бота только на базе сообщества, а взаимодействия – при наличии аккаунта», – сказал Руслан Миняжетдинов, основатель и генеральный директор digital-агентства «Айnet».

Эксперты отмечают еще один важный тренд — упор на геймификацию. Согласно опросу Anketolog.ru, треть пользователей чаще заходят в приложения, если в них есть мини-игры, а 12% принимают решение о покупке именно на основе геймификации.

«Рынок чековых промо трансформируется: бренды понимают, что просто собрать чеки уже недостаточно. Важно удержать внимание пользователя, вовлечь его в коммуникацию с брендом. Именно поэтому мы видим рост интереса к геймификации и перенос механик в привычную для пользователей среду – мессенджеры. В чековые промо активно внедряются колеса фортуны, персонализированные тесты с рекомендациями продукции, мини-игры, опросы, системы достижений. Таким образом, чек становится точкой входа в акцию, а не ее финалом: после регистрации пользователь попадает в игровую механику, которая мотивирует его возвращаться снова», – сказала Кристина Маркина, директор проектного офиса «Айnet».

В портфеле агентства «Айnet» — более 30 реализованных чековых промо-проектов только за 2025 г. Агентство разработало модуль ФНС для автоматической валидации чеков, который защищает от взлома системы, мошенничества и обеспечивает 99% успешных проверок чеков.

