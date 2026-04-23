«Авито Подработка» внедрила ИИ-помощников

В ответ на запрос рынка на более эффективное взаимодействие с исполнителями «Авито Подработка» запустила два ИИ-инструмента: чат-бота для работы с откликами и голосового ассистента для обзвона потенциальных исполнителей. ИИ-колл-центр уже обработал свыше 1,2млн заявок за год, а также демонстрирует более высокий уровень дозвона — 61% против 45% у живого колл-центра. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Для сравнения, живой колл-центр при объеме около 15 тыс. заявок обеспечивает порядка 1% закрытых смен и требует пропорционального увеличения числа операторов при росте нагрузки.

Кроме того, эксперты «Авито Подработки» внедрили ИИ-помощника для работы с откликами исполнителей. Он автоматически вступает в диалог с пользователями после отклика, уточняет нужные данные, помогает с навигацией по сервису и отвечает на возникающие вопросы. По данным сервиса, использование ИИ-бота в работе с откликами увеличило конверсию из заявки в бронь смены в два раза — с 5% до 10%. В дальнейшем «Авито Подработка» планирует масштабировать это решение: следующим этапом станет интеграция бота с SMS и мессенджерами. Это должно дополнительно повысить скорость коммуникации и конверсию в выход на смену.

«Самая дорогая проблема в подработке — это незакрытая смена: один невыход исполнителя напрямую бьет по выручке бизнеса и качеству сервиса. Именно эту задачу сегодня решает ИИ. Он быстрее и дешевле классического колл-центра связывается с исполнителями, объясняет условия, снимает барьеры и доводит до выхода на смену. На уровне рынка ИИ переводит экономику временной занятости в более управляемую систему, где спрос и предложение быстрее находят друг друга в реальном времени, а платформа может обеспечить высокий уровень закрытия смен за счет более точного прогнозирования, персонализированного подбора и автоматизированной коммуникации. Это меняет правила игры: компании получают более предсказуемый результат, а исполнители — более стабильный доход и понятные условия. В долгосрочной перспективе это будет способствовать стандартизации рынка подработки, а также росту его прозрачности и эффективности», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Для исполнителей внедрение ИИ — это прежде всего упрощение пути от интереса к подработке до первой смены и, как следствие, возможность быстрее начать зарабатывать. Один из ключевых барьеров на этом этапе — необходимость быстро разобраться в условиях, выбрать подходящую смену и пройти первые шаги без лишних сложностей. ИИ помогает решить эту задачу за счет персонализированных рекомендаций, проактивной коммуникации — через звонки и чат-боты, — а также поддержки в процессе адаптации и разъяснения правил сервиса. В результате исполнители быстрее находят подходящие смены и лучше понимают ожидания сервиса. Дополнительно ИИ повышает прозрачность: он помогает исполнителям увидеть релевантные смены, объясняет бонусы и упрощает принятие решений, что напрямую способствует росту доверия пользователей.

Внедрение ИИ — это глобальный тренд: по оценкам McKinsey, более 30% рабочих задач могут быть автоматизированы к 2030 г. Международные платформы по поиску подработки и компании в сфере HR-технологий уже используют генеративный ИИ для найма, координации смен и удержания исполнителей. Такие решения помогают быстрее находить людей под конкретные задачи, снижать долю невыходов и опозданий, а также автоматизировать коммуникацию и адаптацию. Для бизнеса, особенно в ретейле и логистике, это критично: стоимость одного невыхода на смену напрямую влияет на выручку и клиентский опыт.

«Авито Подработка» фиксирует стабильный рост спроса на исполнителей по большинству направлений частичной занятости. Особенно активно растет число размещенных смен в сфере такси и пассажирских перевозок — за год оно увеличилось в 2,4 раза (+142%), а в доставке, грузоперевозках и логистике — в 2,3 раза (+125%). Такое масштабирование напрямую увеличивает нагрузку на обработку заявок и коммуникацию с исполнителями.

При кратном росте числа размещаемых смен ручные процессы перестают быть эффективными — как с точки зрения скорости, так и с точки зрения экономики. Автоматизация позволяет стабильно обрабатывать сотни тысяч заявок, поддерживать конверсию в бронь и выход на смену, одновременно снижая операционные затраты.