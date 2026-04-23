CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Авито Подработка» внедрила ИИ-помощников

В ответ на запрос рынка на более эффективное взаимодействие с исполнителями «Авито Подработка» запустила два ИИ-инструмента: чат-бота для работы с откликами и голосового ассистента для обзвона потенциальных исполнителей. ИИ-колл-центр уже обработал свыше 1,2млн заявок за год, а также демонстрирует более высокий уровень дозвона — 61% против 45% у живого колл-центра. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Для сравнения, живой колл-центр при объеме около 15 тыс. заявок обеспечивает порядка 1% закрытых смен и требует пропорционального увеличения числа операторов при росте нагрузки.

Кроме того, эксперты «Авито Подработки» внедрили ИИ-помощника для работы с откликами исполнителей. Он автоматически вступает в диалог с пользователями после отклика, уточняет нужные данные, помогает с навигацией по сервису и отвечает на возникающие вопросы. По данным сервиса, использование ИИ-бота в работе с откликами увеличило конверсию из заявки в бронь смены в два раза — с 5% до 10%. В дальнейшем «Авито Подработка» планирует масштабировать это решение: следующим этапом станет интеграция бота с SMS и мессенджерами. Это должно дополнительно повысить скорость коммуникации и конверсию в выход на смену.

«Самая дорогая проблема в подработке — это незакрытая смена: один невыход исполнителя напрямую бьет по выручке бизнеса и качеству сервиса. Именно эту задачу сегодня решает ИИ. Он быстрее и дешевле классического колл-центра связывается с исполнителями, объясняет условия, снимает барьеры и доводит до выхода на смену. На уровне рынка ИИ переводит экономику временной занятости в более управляемую систему, где спрос и предложение быстрее находят друг друга в реальном времени, а платформа может обеспечить высокий уровень закрытия смен за счет более точного прогнозирования, персонализированного подбора и автоматизированной коммуникации. Это меняет правила игры: компании получают более предсказуемый результат, а исполнители — более стабильный доход и понятные условия. В долгосрочной перспективе это будет способствовать стандартизации рынка подработки, а также росту его прозрачности и эффективности», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Для исполнителей внедрение ИИ — это прежде всего упрощение пути от интереса к подработке до первой смены и, как следствие, возможность быстрее начать зарабатывать. Один из ключевых барьеров на этом этапе — необходимость быстро разобраться в условиях, выбрать подходящую смену и пройти первые шаги без лишних сложностей. ИИ помогает решить эту задачу за счет персонализированных рекомендаций, проактивной коммуникации — через звонки и чат-боты, — а также поддержки в процессе адаптации и разъяснения правил сервиса. В результате исполнители быстрее находят подходящие смены и лучше понимают ожидания сервиса. Дополнительно ИИ повышает прозрачность: он помогает исполнителям увидеть релевантные смены, объясняет бонусы и упрощает принятие решений, что напрямую способствует росту доверия пользователей.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Внедрение ИИ — это глобальный тренд: по оценкам McKinsey, более 30% рабочих задач могут быть автоматизированы к 2030 г. Международные платформы по поиску подработки и компании в сфере HR-технологий уже используют генеративный ИИ для найма, координации смен и удержания исполнителей. Такие решения помогают быстрее находить людей под конкретные задачи, снижать долю невыходов и опозданий, а также автоматизировать коммуникацию и адаптацию. Для бизнеса, особенно в ретейле и логистике, это критично: стоимость одного невыхода на смену напрямую влияет на выручку и клиентский опыт.

«Авито Подработка» фиксирует стабильный рост спроса на исполнителей по большинству направлений частичной занятости. Особенно активно растет число размещенных смен в сфере такси и пассажирских перевозок — за год оно увеличилось в 2,4 раза (+142%), а в доставке, грузоперевозках и логистике — в 2,3 раза (+125%). Такое масштабирование напрямую увеличивает нагрузку на обработку заявок и коммуникацию с исполнителями.

При кратном росте числа размещаемых смен ручные процессы перестают быть эффективными — как с точки зрения скорости, так и с точки зрения экономики. Автоматизация позволяет стабильно обрабатывать сотни тысяч заявок, поддерживать конверсию в бронь и выход на смену, одновременно снижая операционные затраты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

