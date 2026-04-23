«Дельфы нейроинвест» представил обновленный сайт в формате «одного окна»

Компания «Нейроинвест», разработавшая в 2025 г. ИИ-инвестиционный комитет «Дельфы нейроинвест», представила новую версию сайта – универсальную платформу для частных инвесторов. Теперь все ключевые ИИ-сервисы собраны в одном месте по принципу «одного окна».

Обновленная платформа dlfy предоставляет доступ к комплексному анализу различных инвестиционных инструментов: акций, облигаций, ПИФов, ETF, стартапов, pre‑IPO сделок и инвестиционных проектов. Пользователи также могут анализировать инвестиционные портфели.

Среди ключевых нововведений — парный анализ акций, облигаций и ПИФов для сравнения активов и принятия взвешенных решений, а также инструмент анализа влияния новостей на компании. Каждый сервис позволяет задавать уточняющие вопросы к результатам анализа, получая дополнительные детали и пояснения. Кроме того, на платформе появилась возможность подписаться на новости по конкретным публичным и непубличным компаниям, а также по криптовалютам. Пользователи получили доступ к аналитическому блогу с экспертными материалами, трендами рынка и практическими рекомендациями.

Расширились и возможности ИИ-инвестиционного комитета: теперь пользователи могут стать пятым участником обсуждений, задавать вопросы комитету по окончании дебатов, а также генерировать аудиоконтент в разных стилях — например, в стиле Тарантино, «Трое из Простоквашино» или «Острова сокровищ». Такой нестандартный формат делает процесс анализа не только полезным, но и увлекательным, помогая лучше запоминать информацию.

«Мы стремились создать не просто набор инструментов, а полноценную экосистему для частных инвесторов разного уровня подготовки – от начинающих до опытных. Принцип «одного окна» экономит время пользователей, а интерактивные функции и нестандартные форматы делают инвестирование эффективнее. Новые возможности позволят инвесторам принимать более обоснованные решения», — сказал CEO компании-разработчика «Дельфы нейроинвест» Юрий Володин.

