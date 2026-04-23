Дневная аудитория мессенджера от «МТС Линк» за год выросла в 3,7 раз

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала пользовательскую активность своего корпоративного мессенджера «Чаты». Оценка приурочена к двухлетию публичного запуска сервиса. За последний год дневная активная аудитория (DAU) мессенджера выросла в 3,7 раз. Выручка от продаж решения в 2025 г. увеличилась на 125% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

За два года с момента вывода на рынок решение трансформировалось в платформу унифицированных коммуникаций, которая объединяет мессенджер, онлайн-звонки, сервисы для совместной работы и корпоративного обучения, а также инструмент для контроля выполнения рабочих задач. Функциональность унифицированных коммуникаций необходима крупному бизнесу для организации делового общения в команде. Так, за год количество онлайн-звонков прямо из мессенджера выросло в 2,8 раз; число создаваемых за месяц каналов — в 12 раз.

Новую волну интереса к платформе вызвали ограничения работы публичных мессенджеров в феврале 2026 г.: число новых регистраций в продукте выросло в 14 раз. Для удобства переноса рабочих коммуникаций из Telegram в «МТС Линк» разработчик создал инструмент быстрой миграции. Пользователи могут в несколько кликов перенести в сервис свои Telegram-каналы, переписки и файлы и продолжить общение с командой.

«Вот уже несколько лет мы последовательно выстраиваем концепцию рабочих коммуникаций, где платформа из вспомогательного средства для переписок и звонков превращается в информационный хаб и катализатор эффективности компаний. Наш мессенджер стал основой для реализации этой концепции: сегодня он представляет собой единое цифровое пространство для всех видов делового общения, усиленное искусственным интеллектом. За два года мы внедрили широкий спектр функций для бизнеса, которые позволяют делать работу в онлайне продуктивной, удобной и быстрой. Задача, которую мы ставили перед собой — создать продукт, который помогает командам договариваться и достигать своих целей, затрачивая меньше времени и усилий», — отметил директор бизнес-юнита «Унифицированные коммуникации» Олег Пашукевич.

Искусственный интеллект

Одним из приоритетов разработчика стало создание возможностей для повышения эффективности коммуникаций с помощью искусственного интеллекта. Сервис «Чаты» стал первым российским корпоративным мессенджером со встроенным «вторым пилотом» на основе ИИ. Сегодня ИИ-ассистент «МТС Линк» позволяет объединить контекст всех видов коммуникаций и реализовать сквозные сценарии.

Например, двое коллег ведут переписку в корпоративном мессенджере. В процессе обсуждения они решают проговорить некоторые моменты голосом и прямо из чата запускают видеозвонок. Во время онлайн-встречи достигаются договоренности: ИИ-ассистент фиксирует их и отправляет краткие итоги обсуждения в исходный чат. А назначенные задачи переносятся в таск-трекер. В дальнейшем сотрудник может вернуться к исходной переписке и восстановить контекст, не перечитывая ее полностью: ассистент предоставит саммари чата. Также реализован сквозной ИИ-поиск: ИИ анализирует текстовые расшифровки встреч, на которых был сотрудник, а также переписки в чатах и каналах. После этого присылает результат: пользователь может продолжить диалог с ассистентом и задать уточняющие вопросы.

Во втором полугодии 2025 г. клиенты «МТС Линк» воспользовались ИИ-функциями для повышения эффективности делового общения более 180 тыс. раз.

Функциональность

За два года развития решения команда разработки реализовала сотни новых функций для крупного бизнеса. Так, раздел «Команды» упрощает организацию цифрового пространства для компаний с сотнями и тысячами сотрудников. Они позволяют создать в корпоративном мессенджере цифровую копию оргструктуры или разбить коллектив на проектные группы. Дополнительную гибкость дает возможность предоставлять партнерам, клиентам и внештатным сотрудникам гостевой доступ к корпоративному пространству с необходимыми ограничениями прав.

Особое внимание уделяется информационной безопасности. В 2024 г. была представлена on-premise версия решения для компаний, которым необходимо хранить все данные на собственных серверах. Все сообщения, звонки и файлы защищены современными протоколами шифрования TLS, DTLS, SRTP, AES-128 и AES-256. Благодаря технологии WebRTC исключается возможность перехвата или подделки данных. Реализована фильтрация DDoS-атак. Чтобы дополнительно защитить конфиденциальность рабочих переписок, по запросу в службу технической поддержки можно также запретить скриншоты в приложении.

Общаться по работе с комфортом помогают функции, которые стали привычными для пользователей публичных мессенджеров. К таковым относятся, например, отложенные сообщения и пересылка, возможность просмотреть файлы и медиа в отдельной галерее чата, реакции, форматирование, закрепленные чаты, каналы и сообщения.