МТС расширила гигабитную сеть в Кирове и Кирово-Чепецке

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Кировской области. В результате расширения телеком-инфраструктуры техническая возможность подключения к гигабитному интернету появилась еще у тысячи семей в Кирове и Кирово-Чепецке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной домашний интернет от МТС стал доступен жителям еще 12 многоквартирных домов. Воспользоваться гигабитным интернетом теперь могут жители Кирово-Чепецка, проживающие на проспекте Мира, улицах Луначарского и Алексея Некрасова. В Кирове доступ к гигабитной сети появился в домах на улицах Свободы и Полевая.

Скорость 1 Гбит/с десятикратно превосходит стандартный показатель в 100 Мбит/с. Подобной пропускной способности канала достаточно для бесперебойного просмотра потокового видео в формате 4K сразу на нескольких экранах, участия в видеоконференциях в режиме реального времени без технических задержек, быстрой загрузки объемных файлов и корректной работы современных онлайн-игр. Помимо этого, гигабитная сеть выступает базой для функционирования устройств «умного дома»: камер видеонаблюдения, контроллеров протечек, систем управления микроклиматом и прочего оборудования, требующего устойчивого соединения.

В дополнение к расширению технических возможностей подключения, абоненты могут оптимизировать свои расходы на связь, объединив домашний интернет с другими услугами в единый пакет. Использование такого решения позволяет сократить ежемесячные расходы до 40%.

В 2025 г. МТС подключила к высокоскоростному домашнему интернету свыше 19 тыс. домохозяйств в 240 жилых домах Кировской области. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Другие материалы рубрики

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще