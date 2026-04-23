МТС улучшила связь в Подмосковье и Новой Москве

МТС установила новые базовые станции стандарта LTE и модернизировала оборудование в нескольких десятках сел, деревень, дачных и коттеджных поселков Московской области и в поселениях Новой Москвы. Проведенные за I квартал 2026 г. работы повысили в среднем на 20% скорость мобильного интернета для нескольких десятков тысяч местных жителей малонаселённых поселений столичного региона и их гостей.

С января по март текущего года специалисты МТС провели масштабные работы по строительству новых базовых станций и модернизации действующей сети мобильной связи в популярных для дачного отдыха направлениях, где с наступлением теплого сезона ожидается значительный приток жителей.

В сравнении с аналогичным периодом 2025 г. количество новых базовых станций в местах дачного отдыха выросло в 3,4 раза, а количество модернизированных площадок, на которых было проведено перераспределение частот из 3G в пользу LTE, – в два раза. Суммарно на Подмосковье и Новую Москву пришлось порядка 44% от всех новых базовых станций и модернизированных площадок столичного региона.

Строительство охватило различные населенные пункты в 11 городских округах Подмосковья, включая такие малые поселения, как деревня Белеутово в Ленинском городском округе, село Новосергиево в Ногинском районе Богородского городского округа, деревня Путилково в г.о. Красногорск, деревня Перхушково в г.о. Одинцово и другие. В Новой Москве, куда жители столицы также активно направляются в дачный сезон, строительство проходило в основном в Новомосковском административном округе в поселениях Сосенское, Коммунарка, Внуковское.

Основные направления строительства: на северо-востоке области были проведены 43% работ в Подмосковье, большая часть из которых – в Богородском и Пушкинском городских округах; на восточное направление пришлось 18% введенных в эксплуатацию базовых станций. Больше всего строили в городских округах Балашиха и Павловский Посад; на северо-западное направление пришлось 12% установленного нового оборудования, здесь лидером стал Солнечногорский городской округ.

Оставшиеся 27% построенных площадок равномерно распределились между другими направлениями Московской области.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026
Работы по рефармингу, расширению емкости и обновлению оборудования проходили на площадках в 25 городских округах области и 28 поселениях Троицкого и Новомосковского городских округов Москвы.

Основные направления модернизации: северо-восток, в основном городские округа Королев, Мытищи и Пушкино, где прошли наиболее масштабные работы с модернизацией почти четверти от всех базовых станций Подмосковья; север и юго-восток – на оба эти направления пришлось по 16% работ. Лидерами стали городские округа Дмитров, Истра, Раменское и Люберцы.

Остальные 43% модернизированных площадок пришлись на другие территории Подмосковья.

«Ежегодно на подмосковные дачи и в загородные дома с началом дачного сезона выезжают около 15% москвичей, где они проводят значительную часть времени. Мы регулярно расширяем и обновляем сеть, чтобы наши абоненты могли пользоваться такими же качественными услугами связи и привычными сервисами, как и в Москве», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще