МТС улучшила связь в Подмосковье и Новой Москве

МТС установила новые базовые станции стандарта LTE и модернизировала оборудование в нескольких десятках сел, деревень, дачных и коттеджных поселков Московской области и в поселениях Новой Москвы. Проведенные за I квартал 2026 г. работы повысили в среднем на 20% скорость мобильного интернета для нескольких десятков тысяч местных жителей малонаселённых поселений столичного региона и их гостей.

С января по март текущего года специалисты МТС провели масштабные работы по строительству новых базовых станций и модернизации действующей сети мобильной связи в популярных для дачного отдыха направлениях, где с наступлением теплого сезона ожидается значительный приток жителей.

В сравнении с аналогичным периодом 2025 г. количество новых базовых станций в местах дачного отдыха выросло в 3,4 раза, а количество модернизированных площадок, на которых было проведено перераспределение частот из 3G в пользу LTE, – в два раза. Суммарно на Подмосковье и Новую Москву пришлось порядка 44% от всех новых базовых станций и модернизированных площадок столичного региона.

Строительство охватило различные населенные пункты в 11 городских округах Подмосковья, включая такие малые поселения, как деревня Белеутово в Ленинском городском округе, село Новосергиево в Ногинском районе Богородского городского округа, деревня Путилково в г.о. Красногорск, деревня Перхушково в г.о. Одинцово и другие. В Новой Москве, куда жители столицы также активно направляются в дачный сезон, строительство проходило в основном в Новомосковском административном округе в поселениях Сосенское, Коммунарка, Внуковское.

Основные направления строительства: на северо-востоке области были проведены 43% работ в Подмосковье, большая часть из которых – в Богородском и Пушкинском городских округах; на восточное направление пришлось 18% введенных в эксплуатацию базовых станций. Больше всего строили в городских округах Балашиха и Павловский Посад; на северо-западное направление пришлось 12% установленного нового оборудования, здесь лидером стал Солнечногорский городской округ.

Оставшиеся 27% построенных площадок равномерно распределились между другими направлениями Московской области.

Работы по рефармингу, расширению емкости и обновлению оборудования проходили на площадках в 25 городских округах области и 28 поселениях Троицкого и Новомосковского городских округов Москвы.

Основные направления модернизации: северо-восток, в основном городские округа Королев, Мытищи и Пушкино, где прошли наиболее масштабные работы с модернизацией почти четверти от всех базовых станций Подмосковья; север и юго-восток – на оба эти направления пришлось по 16% работ. Лидерами стали городские округа Дмитров, Истра, Раменское и Люберцы.

Остальные 43% модернизированных площадок пришлись на другие территории Подмосковья.

«Ежегодно на подмосковные дачи и в загородные дома с началом дачного сезона выезжают около 15% москвичей, где они проводят значительную часть времени. Мы регулярно расширяем и обновляем сеть, чтобы наши абоненты могли пользоваться такими же качественными услугами связи и привычными сервисами, как и в Москве», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.