В мессенджере «Макс» появилась цифровая экосистема управления жильем

Разработчик платформы для цифровизации жилой недвижимости Wellsoft Elements (ранее «Умное ЖКХ») объявил о выходе полнофункционального решения на базе мессенджера «Макс». Управляющие компании смогут предоставлять клиентский сервис в среде национального мессенджера. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

В основе решения лежит технология Mini Apps (мини-приложений), с помощью которой разворачивается полноценная копия веб-кабинета жителя.

Ключевые возможности интеграции

Автоматизация уведомлений. Система дублирует в личные сообщения важные уведомления: начисления, подтверждение оплат, изменение статусов заявок в АДС.

Публикация сообщений в общедомовые чаты и каналы. Система дублирует новости и другой контент.

Цифровой помощник жителя. Встроенный бот предоставляет справочную информацию: адрес и график работы управляющей организации, контакты аварийной службы.

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности
IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности цифровизация

Мобильное рабочее место сотрудника. Линейный персонал получает уведомления о новых заявках прямо на мобильные устройства, и техники оперативно реагируют на инциденты, не обращаясь к стационарным рабочим местам.

«Наша задача — дать управляющим компаниям инструмент, который работает так, как привычно жителям и сотрудникам, при этом сохраняет корпоративный уровень безопасности и позволяет управляющим компаниям привести процессы в соответствие с новыми требованиями закона», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Другие материалы рубрики

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще