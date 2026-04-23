В «Яндекс Картах» голосовые подсказки теперь подстраиваются под знакомый маршрут

Пользователи «Яндекс Карт» и «Навигатора» теперь могут выбирать, сколько голосовых подсказок получать в пути. Для этого в приложениях появился новый режим, в котором диктор уведомляет только о самых важных маневрах на знакомых маршрутах, таких как, например, из дома на работу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый режим создан для повседневных поездок, в которых маршрут уже хорошо знаком. В нем озвучиваются только повороты на шоссе, съезды с эстакад и другие самые важные маневры на дорогах высокого класса.

При этом приложение не будет уточнять информацию о полосах, указателях и ориентирах. Режим «Меньше подсказок на знакомых маршрутах» можно включить в настройках звука и оповещения в разделе «Звуковое сопровождение».

Чтобы определить, сколько подсказок давать пользователю в новом режиме, алгоритмы «Карт» изучают историю поездок пользователя. Если выбранный маршрут совпадает с привычным более чем на 75%, количество подсказок по нему уменьшается. Если же алгоритмы поймут, что водитель едет по новому маршруту, голосовые подсказки будут работать в обычном режиме. При этом история поездок пользователя сохраняется и обрабатывается только на его устройстве.

