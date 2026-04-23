CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

X5 запускает бесплатный аналитический инструмент для маркетологов FMCG-брендов

В сервисе Dialog X5/Аналитика стал доступен новый инструмент для оптимизации маркетинговых инвестиций — «Покупатели бренда». Он позволяет партнерам ритейлера получать структурированную аналитику на основе данных X5 по продажам и лояльности для подготовки и запуска маркетинговых кампаний. Отчет формируется в разрезе форматов, торговых сетей, регионов и каналов продаж. Об этом CNews сообщили представители X5.

Запуск отчета «Покупатели бренда» продолжает стратегию X5 по расширению доступа партнеров к аналитике, развитию прикладных инструментов и повышению аналитической зрелости команд. Новый инструмент усиливает возможности сервиса Dialog X5/Аналитика для маркетинговой функции и дополняет аналитический контур платформы для решения различных задач бизнеса — от коммерции и логистики до трейд-маркетинга.

Михаил Ярцев, управляющие директор бизнес-единицы «Х5 Клиентский опыт»: «Мы последовательно развиваем Dialog X5 как сервис, в которой партнеры могут решать разные бизнес-задачи на основе данных X5 – от коммерции и логистики до маркетинга. «Покупатели бренда» усиливает эту логику: инструмент помогает лучше понимать свою аудиторию, точнее планировать маркетинговые активности. В связке с возможностями X5 Медиа и Dialog X5/Аналитика это дает партнерам более цельный и прикладной подход для работы с маркетинговыми инвестициями».

Возможности нового продукта

Бесплатный инструмент «Покупатели бренда» создан специально для маркетологов, менеджеров цифровых проектов, стратегов и аналитиков. Он позволяет использовать данные как основу для маркетингового планирования и находить точки роста еще до запуска рекламных активностей.

Для точечного анализа инструмент обеспечивает высокую гранулярность данных. Пользователям доступны агрегированные метрики по количеству уникальных покупателей (в рамках бренда и категории), расходам и потреблению на одного покупателя, частоте покупок, количеству чеков и продаж, а также среднему чеку. Для более глубокого изучения предусмотрены фильтры по географии, периоду, конкретным торговым сетям и каналам продаж. Отчет обновляется ежемесячно. Персональные данные в нем не предоставляются.

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности
IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности цифровизация

Кроме того, пользователям доступны и связанные продукты «X5 Медиа» и Dialog X5/Таргетинг, которые можно использовать для запуска маркетинговых активностей.

Как получить доступ

Новый инструмент уже доступен пользователям Dialog X5 и всем действующим партнерам с доступом в личный кабинет поставщика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Пользователей GitHub Copilot принудительно переведут на новую модель оплаты. Программистам это не понравится

Разработчики ПО предложили создать орган для разработки «взвешенной политики» блокировок VPN

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще