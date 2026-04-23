X5 запускает бесплатный аналитический инструмент для маркетологов FMCG-брендов

В сервисе Dialog X5/Аналитика стал доступен новый инструмент для оптимизации маркетинговых инвестиций — «Покупатели бренда». Он позволяет партнерам ритейлера получать структурированную аналитику на основе данных X5 по продажам и лояльности для подготовки и запуска маркетинговых кампаний. Отчет формируется в разрезе форматов, торговых сетей, регионов и каналов продаж. Об этом CNews сообщили представители X5.

Запуск отчета «Покупатели бренда» продолжает стратегию X5 по расширению доступа партнеров к аналитике, развитию прикладных инструментов и повышению аналитической зрелости команд. Новый инструмент усиливает возможности сервиса Dialog X5/Аналитика для маркетинговой функции и дополняет аналитический контур платформы для решения различных задач бизнеса — от коммерции и логистики до трейд-маркетинга.

Михаил Ярцев, управляющие директор бизнес-единицы «Х5 Клиентский опыт»: «Мы последовательно развиваем Dialog X5 как сервис, в которой партнеры могут решать разные бизнес-задачи на основе данных X5 – от коммерции и логистики до маркетинга. «Покупатели бренда» усиливает эту логику: инструмент помогает лучше понимать свою аудиторию, точнее планировать маркетинговые активности. В связке с возможностями X5 Медиа и Dialog X5/Аналитика это дает партнерам более цельный и прикладной подход для работы с маркетинговыми инвестициями».

Возможности нового продукта

Бесплатный инструмент «Покупатели бренда» создан специально для маркетологов, менеджеров цифровых проектов, стратегов и аналитиков. Он позволяет использовать данные как основу для маркетингового планирования и находить точки роста еще до запуска рекламных активностей.

Для точечного анализа инструмент обеспечивает высокую гранулярность данных. Пользователям доступны агрегированные метрики по количеству уникальных покупателей (в рамках бренда и категории), расходам и потреблению на одного покупателя, частоте покупок, количеству чеков и продаж, а также среднему чеку. Для более глубокого изучения предусмотрены фильтры по географии, периоду, конкретным торговым сетям и каналам продаж. Отчет обновляется ежемесячно. Персональные данные в нем не предоставляются.

Кроме того, пользователям доступны и связанные продукты «X5 Медиа» и Dialog X5/Таргетинг, которые можно использовать для запуска маркетинговых активностей.

Как получить доступ

Новый инструмент уже доступен пользователям Dialog X5 и всем действующим партнерам с доступом в личный кабинет поставщика.