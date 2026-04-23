«Яндекс» покажет москвичам пробки, погоду и уровень пыльцы на цифровых экранах на улицах города

«Яндекс» начал тестировать показы информационных виджетов на собственной сети цифровых экранов — пилларах, экранах в витринах ритейлеров и коробах на крышах такси. Первыми на этих конструкциях в Москве появились данные «Яндекс Погоды». В планах — развитие полезного контента для горожан и подключение к проекту других сервисов компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Уже сейчас москвичи могут увидеть на улицах города прогноз УФ-индекса и уровня пыльцы «Яндекс Погоды». В преддверии летнего сезона эти данные помогают горожанам отслеживать солнечную активность и концентрацию самых распространенных аллергенов — и заблаговременно принимать меры. Прогноз обновляется в реальном времени и формируется на основе метеорологических моделей и сигналов от пользователей.

В дальнейшем «Яндекс» планирует показывать на экранах и другие данные. Например, добавить уведомления о погодных изменениях и дорожной ситуации. В зависимости от формата конструкции они займут отдельный слот или до 30% площади рекламной поверхности.

Таким образом «Яндекс» тестирует и новый формат продвижения в «Директе», когда виджеты и реклама объединены в рамках одного размещения. Часть экранной площади отводится под информационный контент, а часть — под объявление рекламодателя. Такой подход позволяет привлечь к экранам дополнительное внимание аудитории, повысить качество контакта с объявлениями брендов и увеличить запоминаемость их сообщений.