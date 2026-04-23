CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» покажет москвичам пробки, погоду и уровень пыльцы на цифровых экранах на улицах города

«Яндекс» начал тестировать показы информационных виджетов на собственной сети цифровых экранов — пилларах, экранах в витринах ритейлеров и коробах на крышах такси. Первыми на этих конструкциях в Москве появились данные «Яндекс Погоды». В планах — развитие полезного контента для горожан и подключение к проекту других сервисов компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Уже сейчас москвичи могут увидеть на улицах города прогноз УФ-индекса и уровня пыльцы «Яндекс Погоды». В преддверии летнего сезона эти данные помогают горожанам отслеживать солнечную активность и концентрацию самых распространенных аллергенов — и заблаговременно принимать меры. Прогноз обновляется в реальном времени и формируется на основе метеорологических моделей и сигналов от пользователей.

В дальнейшем «Яндекс» планирует показывать на экранах и другие данные. Например, добавить уведомления о погодных изменениях и дорожной ситуации. В зависимости от формата конструкции они займут отдельный слот или до 30% площади рекламной поверхности.

Таким образом «Яндекс» тестирует и новый формат продвижения в «Директе», когда виджеты и реклама объединены в рамках одного размещения. Часть экранной площади отводится под информационный контент, а часть — под объявление рекламодателя. Такой подход позволяет привлечь к экранам дополнительное внимание аудитории, повысить качество контакта с объявлениями брендов и увеличить запоминаемость их сообщений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

