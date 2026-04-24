«Авито» повысила эффективность социальных механик с помощью искусственного интеллекта

Технологическая платформа «Авито» применила комбинацию генеративного ИИ и рекомендательных алгоритмов для автоматизации социальных и благотворительных проектов. Технологии охватили уже более 2 млн пользователей, благодаря персонализированным ИИ-уведомлениям свыше 216 тыс. человек перешли на страницы помощи. Конверсия в реальные пожертвования выросла на 60% по сравнению со стандартными коммуникациями. Об этом CNews сообщил представитель «Авито».

Если раньше волонтеры и фонды вручную искали помощь среди миллионов объявлений, а пользователи платформы получали стандартные письма, одинаковые для всех, то теперь ИИ действует как цифровой ассистент каждого, кто хочет помочь. Благодаря персонализации рассылок конверсия выросла в 1,6 раза, уже более 216 тыс. человек перешли на страницы помощи, получив ИИ-уведомления.

Большая языковая модель «Авито» A-Vibe ежедневно мониторит новости 30 фондов, с которыми сотрудничает платформа, и создает краткие отчеты о расходовании средств для пользователей. Вместо формальных финансовых сводок работы фондов люди ежемесячно в новостных рассылках и страницах фондов в разделе «#яПомогаю» на сайте получают простые и понятные результаты. Это помогает повысить прозрачность и доверие, а значит, снижает один из главных барьеров для участия в благотворительности.

Еще одно направление работы ИИ — помощь добровольцам «ЛизаАлерт». Рекомендательная модель на основе векторных эмбеддингов (числового представления данных) ищет нужные вещи не только по точному названию, но и по смыслу. Например, система может найти редкий фонарь, необходимый поисковикам, даже если в объявлении он описан словами вроде «мощный ночной фонарь». После этого пользователю, у которого есть такая вещь, приходит уведомление с предложением передать ее тем, кому она действительно нужна. Платформа уже получила 2,3 тыс. заявок на передачу оборудования.

«Авито» использует возможности ИИ для повышения скорости и качества сбора данных, которые необходимы для организации социальных проектов. Так, для акции по утилизации новогодних елок база из 1000+ пунктов в 100 городах была собрана с помощью ИИ за 2 дня — без нейросетей этот процесс мог занять недели. Теперь компания масштабирует этот подход и на другие сезонные инициативы — в том числе на сбор электроники, одежды и другие социальные проекты.

Механики, протестированные на спецпроекте с «ЛизаАлерт» и программе «Знак добра», становятся стандартом для всех социальных проектов платформы в рамках раздела «#яПомогаю», который ежемесячно посещают более полумиллиона пользователей.

«Обычно добрые дела требуют от человека дополнительных усилий: нужно разобраться, кому помочь, почему это важно и можно ли доверять. С помощью ИИ мы можем вовремя подсказать, где именно нужна помощь, и простым языком объяснить, как работают фонды, — сказал руководитель ESG-продукта «Авито» Василий Лексин. — Наша цель — сделать добро таким же естественным действием, как привычный выбор товара на платформе».

