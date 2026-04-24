Более 2 млн человек проголосовали за объекты благоустройства

21 апреля на платформе обратной связи «Госуслуг» стартовало голосование за объекты благоустройства. За первые три дня в нем приняли участие уже более 2,2 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2026 г. граждане могут выбрать из более чем 6,7 тыс. общественных пространств — это парки, скверы, набережные, улицы, дворовые территории и другие объекты.

Где можно проголосовать: на «Госуслугах», в приложении «Госуслуги Решаем вместе», с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max.

Самые активные регионы: Башкортостан — 164 тыс., Чечня — 143 тыс., Свердловская область — 140 тыс., Санкт-Петербург — 137 тыс., Кемеровская область — 113 тыс.

Голосование продлится до 12 июня. Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, могут быть реализованы уже в следующем году.

