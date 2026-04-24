Исследование ICMR за I квартал 2026 г.: 56% жителей российских городов пользуются подписками на онлайн-кинотеатры – это новый рекорд

Исследовательская компания ICMR (ООО «ГФК-Русь») публикует рейтинг онлайн-кинотеатров в России за I квартал 2026 г. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16–55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются. Об этом CNews сообщили представители ICMR.

Под подписчиками в исследовании понимаются не только те жители городов, на которых непосредственно оформлены аккаунты с подпиской, но и члены домохозяйств, которые совместно пользуются оформленной подпиской.

В I квартале 2026 г. 56% горожан пользовались подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе бесплатными и оформленными на пробный период. Платными подписками пользовались 45% жителей российских городов. В IV квартале 2025 г. эти доли составляли 51% и 40% соответственно.

Показатели I квартала 2026 г. — новый рекордный уровень пользования подписками на онлайн-кинотеатры. Предыдущий рекорд был поставлен в начале 2025 г. – тогда доля пользователей подписок достигла 54% горожан, а платящих пользователей 41%.

Сезонный всплеск пользования подписками в первом квартале происходит ежегодно, и в этом году разница с предыдущими тремя месяцами еще более заметна. Особенно сильно увеличилась доля жителей, пользующихся платными подписками.

Лидирующий онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» увеличил отрыв от конкурентов. Подпиской на этот стриминг в I квартале 2026 г. пользовались 27% жителей российских городов, что значительно выше аналогичного показателя IV квартала 2025 г. – 23%. Это также стало историческим максимумом для российских онлайн-кинотеатров. Доля платящих подписчиков «Кинопоиска» за тот же период также увеличилась – с 19% до 22% горожан.

Другие онлайн-кинотеатры из топ-5 также нарастили общее количество подписчиков. На втором месте остается Okko с 14% пользователей подписки среди горожан и 11% пользователей платной подписки. «Иви» и WInk продолжают делить третье место – подписками на них в I квартале 2026 г. пользовались по 11% горожан. При этом по доле пользующихся платными подписками «Иви» вырос заметно быстрее конкурента и в результате впервые с 2024 г. вышел на чистое третье место – 9% жителей городов против 8% у Wink. Подпиской на занимающий пятое место онлайн-кинотеатр КИОН пользуются 9% жителей российских городов, 7% платят за нее.

Традиционно самый высокий уровень проникновения подписки на онлайн-кинотеатры — в возрастной группе 25–34 года (64% горожан), а также в городах-миллионниках (до 61% в Москве и Санкт-Петербурге). Наиболее низкий уровень проникновения подписки — в самой младшей (16–24 года) и самой старшей (45–55 лет) возрастных группах — по 50%.

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек. Опрос проводился в октябре-декабре 2025 года. Предметом исследования стали онлайн-кинотеатры: «Иви», «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Apple TV+, Premier, Wink, Start, «Билайн ТВ», КИОН, KinoPub, «Смотрешка», онлайн-кинотеатр «Триколор».