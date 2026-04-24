МФЦ Красноярского края оцифровал коммуникации с помощью «МТС Линк»

Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для цифрового взаимодействия сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Решение подключено в более чем 200 региональных офисов госучреждения. Более 90% мероприятий теперь проходят в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанционно, без отрыва от работы. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

С помощью платформы в МФЦ организовали онлайн-планерки между центральным офисом и окружными отделениями, включая удаленные точки — от Норильска и Дудинки до Ачинска, Канска, Минусинска и других населенных пунктов края. С помощью решения сотрудники ежедневно созваниваются для постановки целей и задач на день, обсуждают рабочие вопросы и согласовывают действия с федеральными подразделениями и ведомствами.

Корпоративное обучение работников МФЦ благодаря «МТС Линк» перешло в гибридный формат. Часть сотрудников занимается в учебных классах, а остальные теперь подключаются дистанционно. Особое внимание уделяется командной работе: функция деления на группы и онлайн-доски позволяют воссоздать эффект очного взаимодействия. Так, участники разбирают кейсы, обсуждают решения и фиксируют выводы в режиме реального времени. Организаторы могут скачать записи вебинаров и разместить их на внутреннем портале учебного центра. Благодаря этому даже те, кто не смог присутствовать на мероприятии онлайн, всегда могут изучить материал позже.

Занятия дополняют ИИ-инструменты — текстовая расшифровка и протоколирование встреч. Эти функции значительно упрощают работу с информацией: позволяют быстро найти нужный фрагмент и выделить ключевые изменения и сформировать перечень поручений по итогам проведенных совещаний.

«Для госсектора сегодня критичны безопасность и скорость взаимодействия, особенно регионах с большой протяженностью и холодным климатом. Для них дистанционный формат — жизненная необходимость: сотрудники не тратят время и силы на частые командировки, а взаимодействие между подразделениями ускоряется в разы. Наша платформа позволяет организовать такие коммуникации без сбоев даже в удаленных точках, в том числе при отсутствии интернет-соединения. За счет цифровизации коммуникаций МФЦ быстрее обрабатывают обращения, оперативнее принимают решения и сокращают сроки оказания услуг, что напрямую влияет на удобство и доступность сервисов для жителей», — сказал руководитель по работе с органами государственной власти и местного самоуправления «МТС Линк» Александр Чернышев.

Ранее на отечественную платформу «МТС Линк» дистанционное обучение перевела Сибирская академия МЧС. Решение задействовали для слушателей заочных отделений, которые осваивают пожарную, промышленную и техносферную безопасность, а также государственное и муниципальное управление. К занятиям одновременно могут подключаться до 450 человек.