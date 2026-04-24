МТС запустила оплату по QR-коду в Камбодже для физлиц

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Камбодже по QR-коду национальной платежной системы KHQR. Физические лица могут совершать платежи с помощью приложения «Мой МТС» картами любых российских банков и с лицевого счета абонента.

МТС предоставила всем пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки в Камбодже по QR-коду KHQR – популярной системы для розничных платежей, созданной Национальным банком Камбоджи. KHQR является основным способом безналичной оплаты в Камбодже. Его принимают большинство магазинов, кафе, ресторанов, отелей и даже уличных торговцев.

Для совершения оплаты нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа удерживайте иконку приложения «Мой МТС» до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду».

Оплата возможна с лицевых счетов абонентов и с банковских карт любых российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Камбоджи – риель. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов
«В рамках развития направления «Финтех МТС» мы продолжаем масштабировать возможность бесшовной международной оплаты по QR-коду. Сервис уже успешно интегрирован в девяти странах, включая ключевые туристические направления для наших соотечественников: Таиланд, Вьетнам и Турция. Теперь к ним добавилась Камбоджа. Мы нацелены на дальнейшее развитие этого направления и уже в ближайшем квартале планируем расширить географию сервиса, чтобы каждый пользователь приложения «Мой МТС» мог оплачивать без ограничений в новых странах», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в него можно с помощью номера телефона любого мобильного оператора. Абонентам МТС открыта возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к Сети. Помимо QR в Камбодже оплачивать с помощью «Мой МТС» можно по другим иностранным QR, а также по российским QR-кодам.

Другие материалы рубрики

ИИ-помощник Microsoft начнет без спроса исправлять и переписывать документы пользователя

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще