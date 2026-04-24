Пользователям Max стала доступна быстрая регистрация в отелях с помощью «Цифрового ID»

Пользователи смогут быстрее получить ключи от своих номеров в отелях при заселении. Правительство России упростило для них регистрацию: вместо заполнения бумажной анкеты на стойке администратора гостю достаточно открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере Max и показать штрихкод, а сотруднику отеля — отсканировать его. Опция доступна совершеннолетним пользователям, гражданам России. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Для быстрой регистрации на ресепшене с помощью Max пользователю необходимо: зайти в профиль мессенджера; перейти в раздел «Цифровой ID»; открыть вкладку «Паспорт»; показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования данных.

Технология в пилотном режиме действует в 20 отелях, в том числе: в Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. В этом году зарегистрироваться с помощью «Цифрового ID» можно будет в нескольких тысячах российских отелей.

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера
Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера Безопасность

Другие материалы рубрики

ИИ-помощник Microsoft начнет без спроса исправлять и переписывать документы пользователя

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще