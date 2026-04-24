CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Самокат» запустил персонального ассистента на базе ИИ

«Самокат» представил обновленный «Вау-поиск» — ИИ-ассистента внутри приложения, который помогает «под ключ» подбирать пользователям товары для своих задач.

Обновление особенно актуально, когда пользователь ищет не конкретный товар, а комплексное решение задачи. Например, при подготовке к поездке, выборе подарка или планировании праздника. В таких ситуациях «Вау-поиск» фактически выступает персональным ассистентом: он учитывает контекст запроса, помогает уточнять детали и подбирает подходящие товары в рамках одного диалога. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

Чтобы сделать взаимодействие более понятным и удобным, в обновлении появилась система подсказок с примерами готовых вопросов. Пользователь может выбрать подходящий сценарий в один клик — например, «что купить для романтического ужина» или «что взять с собой в дорогу» — и далее уточнять детали в рамках одного чата.

«Усовершенствование «Вау-поиска» отражает изменения в пользовательских ожиданиях от e-commerce. Поиск все чаще становится не инструментом навигации по ассортименту, а способом помочь человеку принять решение. Мы развиваем ИИ-ассистента в сторону диалога, который позволяет учитывать контекст задачи и сокращать путь от вопроса к покупке», — отметил Владимир Ляпунов, директор продуктовой вертикали «Самоката».

В дальнейшем «Вау-поиск» продолжит развиваться с учетом сезонных и пользовательских сценариев. В планах регулярное обновление подсказок и тематических вопросов: весной — сценарии для дачи и пикников, летом — для поездок и отдыха, осенью — для подготовки к школе, зимой — для праздников и семейных мероприятий. Такой подход позволит поисковому ассистенту быть максимально эффективным в разные периоды года и учитывать меняющиеся потребности пользователей.

На этапе запуска в ноябре 2025 г. «Вау-поиск» работал в формате «один вопрос — один ответ»: каждый новый запрос требовал отдельного обращения. В рамках обновления ассистент переходит к диалоговой модели взаимодействия. Теперь поиск учитывает контекст общения и позволяет пользователю последовательно уточнять запрос в рамках одного чата, не начиная диалог заново.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

