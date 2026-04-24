VK Tech представил обновленный «Диск» VK WorkSpace

В облачной и серверной версиях «Диска» VK WorkSpace реализованы новые возможности для повышения защищенности и восстановления корпоративных данных: расширенные аудит и поиск по общим папкам, а также корзина домена. Обновления позволяют компаниям отслеживать действия администраторов и оперативно восстанавливать удаленную информацию. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря расширенному аудиту система более прозрачно и понятно для наблюдателя ИБ отображает действия администраторов, которые вошли от имени пользователя. Это упрощает расследование инцидентов и обеспечивает соответствие корпоративным регламентам и стандартам.

В «Диске» VK WorkSpace появилась корзина домена. Если пользователь удаляет файлы или папки из общей папки, они отправляются в корзину домена. Время хранения в корзине устанавливает администратор. В этот период он может восстановить папку со всем содержимым и правами доступа или удалить окончательно. Также администраторы получили доступ в корзины общих папок. Например, если бухгалтер по ошибке удалил квартальную отчетность из общей папки, она попадет в корзину общей папки, откуда можно будет ее восстановить ее за пару кликов.

Администраторам стал доступен расширенный поиск по всем общим папкам «Диска». Если сотрудник потерял файл, администратор сможет его найти. Папки можно искать по названию, файлы — по названию, формату, автору, дате создания или изменения и размеру. В облачной версии «Диска» также можно удалять папки и файлы из результатов расширенного поиска.

«Корпоративное хранилище используют от 80% до 93% компаний — от малого бизнеса до крупных корпораций и госсектора. При этом многие компании предъявляют высокие требования к обеспечению информационной безопасности. В ответ на этот запрос мы постоянно расширяем набор инструментов контроля над данными и обеспечения прозрачности действий в «Диске» VK WorkSpace: так, мы сделали журнал аудита более подробным и внедрили новые возможности поиска по общим папкам», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

