Банк «Русский Стандарт»: 61% покупок на маркетплейсах совершают женщины

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупок на маркетплейсах у россиян. В I квартале 2026 г. женщины совершают здесь покупки чаще, но на более низкие, чем у мужчин, средние чеки. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», число покупок по картам на маркетплейсах в январе-марте 2026 г. выросло на 12% относительно данных годом ранее. А средний чек такого платежа у россиян в I квартале 2026 г. снизился до 1 969 руб. с 2 494 руб. годом ранее. Причиной стало большее количество мелких покупок на небольшие суммы. Аналитики отмечают, что вполне вероятно, что россияне настолько привыкли к маркетплейсам, что стали заказывать больше разных мелочей, за которым раньше заходили по пути в магазин.

«Мужской» средний чек покупки на маркетплейсе в I квартале 2026 г. оказался заметно выше «женского» – 2 466 руб. против 1 649 руб., соответственно. При этом по числу платежей в онлайн-магазинах по картам банка в I квартале 2026 г., напротив, заметно лидируют женщины – 61% против 39% у мужчин.

Традиционно в I квартале аналитики банка отмечают рост покупок на маркетплейсах в марте относительно двух предшествующих ему месяцев. Подобное вполне объяснимо празднованием 8 марта и активными покупками подарков для женщин по этому поводу.

Отдельно аналитики банка «Русский Стандарт» изучили особенности платежей на маркетплейсах в зависимости от возраста россиян. Как оказалось, самые высокие средние чеки в I квартале 2026 г. – у клиентов 51-60 лет (2 357 руб.). На втором месте – россияне 41-50 лет (2 102 руб.), на третьем – 31-40 лет (1 712 руб.). Далее идут клиенты старше 60 лет (1 689 руб.) и возраста 21-30 лет (1 684 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены все операции по всем картам Банка «Русский Стандарт» в I квартале 2026 и 2025 гг. в категории «маркетплейсы».