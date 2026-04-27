Домен .РФ превысил 800 тысяч регистраций

27 апреля 2026 г. кириллический домен .РФ преодолел отметку в 800 тыс. и достиг 800,941 тыс. зарегистрированного имени. С начала 2026 г. доменная зона выросла на 22,039 тыс. имен (+2,8%). Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ.

В 2025 г. домен .РФ также показывал стабильный рост: число зарегистрированных доменов увеличилось на 2,5% и достигло 778,902 тыс.. В течение года было зарегистрировано 207,654 тыс. новых домена (в среднем – 569 доменов в день), что превышает показатель 2024 г. (182,351 тыс.). По итогам 2025 г. домен .РФ сохранил статус крупнейшего интернационализированного домена среди национальных доменов верхнего уровня.

С доменом .РФ работают 185 регистраторов и более 341 тыс. администраторов, при этом большинство доменов зарегистрировано на физических лиц (82%). 96,2% доменных имен принадлежат российским организациям и гражданам, что подтверждает высокую востребованность кириллического домена внутри страны.

Лидерами по числу регистраций остаются Москва (23%), Московская область (12,8%), Санкт-Петербург (7,4%), Краснодарский край (3,3%) и Свердловская область (3%).

Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, рост регистраций в домене .РФ стал следствием укрепления доверия российских пользователей к национальным зонам, возврата интереса бизнеса к созданию собственных сайтов и расширения возможностей использования национальных языков.

«В прошлом году домен .РФ получил расширенную поддержку языков народов России: в список допустимых символов добавлены 26 букв из 18 государственных языков республик РФ. Это дало дополнительный импульс росту числа регистраций и стало важным шагом в поддержке культурного и языкового многообразия страны. Свою роль сыграли и регуляторные изменения: вступивший в силу с 1 марта закон о русском языке усилил интерес бизнеса к кириллическим доменам: компании переводят фирменные наименования и товарные знаки на кириллицу и регистрируют соответствующие имена в домене .РФ», – сказал он.

Напомним, домен .РФ был делегирован России корпорацией ICANN 12 мая 2010 г., став первым в мире кириллическим доменом. Открытая регистрация доменных имен на кириллице стартовала 11 ноября 2010 г. За сутки было зарегистрировано более 240 тыс. доменов, а за первый месяц – почти 700 тыс.