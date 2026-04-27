Московская биржа включила акции «Циана» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

Московская биржа добавила акции МКПАО «Циан» в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Это позволит частным инвесторам – владельцам бумаг эмитента получить налоговую льготу. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Непрерывное владение акциями из перечня от одного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже.

Торги акциями «Циана» – цифровой платформы операций с недвижимостью – стартовали на Московской бирже 3 апреля 2025 г. после проведенной реструктуризации.

17 апреля 2026 .а Московская биржа включила акции эмитента в Сектор рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста.

Кандидатами на включение в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики могут стать только эмитенты, которые уже входят в Сектор РИИ Московской биржи.

Сегодня в Сектор РИИ включены 29 эмитентов, а в перечень – 40 ценных бумаг. Частные инвесторы вправе воспользоваться налоговой льготой при владении любым количеством бумаг из перечня.