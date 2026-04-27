CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

Московская биржа включила акции «Циана» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

Московская биржа добавила акции МКПАО «Циан» в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Это позволит частным инвесторам – владельцам бумаг эмитента получить налоговую льготу. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Непрерывное владение акциями из перечня от одного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже.

Торги акциями «Циана» – цифровой платформы операций с недвижимостью – стартовали на Московской бирже 3 апреля 2025 г. после проведенной реструктуризации.

17 апреля 2026 .а Московская биржа включила акции эмитента в Сектор рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста.

Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России

Кандидатами на включение в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики могут стать только эмитенты, которые уже входят в Сектор РИИ Московской биржи.

Сегодня в Сектор РИИ включены 29 эмитентов, а в перечень – 40 ценных бумаг. Частные инвесторы вправе воспользоваться налоговой льготой при владении любым количеством бумаг из перечня.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

