Сбербанк и «Росатом» объединили сервисы: зарядка электромобиля и доставка продуктов в одном приложении

Владельцы электромобилей смогут совместить зарядку авто с планированием покупок с помощью сервиса «Купер» — партнера экосистемы Сбербанка. «Росатом Сеть зарядных станций» (входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») и сервис доставки «Купер» объединили свои сервисы в мобильном приложении для зарядки авто. Теперь, пока машина заряжается, можно заказать продукты или товары для дома, не переключаясь между приложениями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Во время заказа из приложения «Росатома» действуют все опции для клиентов Сбербанка — например, можно до 99% от стоимости покупки оплатить бонусами Спасибо, а для обладателей подписки «СберПрайм» доступен также повышенный кешбэк бонусами Спасибо.

Решение стало возможным благодаря сотрудничеству Сбербанка и «Росатома» по цифровой трансформации. Это еще один шаг к созданию комплексных цифровых экосистем, когда повседневные услуги собираются в единой точке доступа, что помогает людям бесшовно решать сразу две задачи.

Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Объединение усилий «Купера» и «Росатом Сети зарядных станций» — яркий пример того, как цифровые экосистемы могут находить взаимовыгодное партнерство для улучшения клиентского опыта. Это не просто объединение продуктовых предложений двух крупных технологических компаний, а стратегический шаг, который открывает новые горизонты развития сервисов и повышения их качества. В результате такого сотрудничества потребитель получает доступ к более широкому спектру услуг, интегрированных в единую удобную платформу, что существенно экономит время и делает взаимодействие с технологиями максимально комфортным».

Владимир Гаман, директор по коммерции и развитию бизнеса «Купера»: «Партнерство с «Росатом Сеть зарядных станций — стратегически важный шаг в развитии сервиса. У водителей электромобилей появилась дополнительная возможность совместить зарядку авто с планированием покупок. Теперь можно собрать корзину продуктов и заказать доставку, не покидая приложение».

Валерий Маркелов, генеральный директор «Росатом Сеть зарядных станций»: «Для нас важно, чтобы каждая минута, проведенная у зарядной станции, работала на комфорт клиента. Интеграция с «Купером» — это наш ответ на запрос современного пользователя: удобство, скорость и возможность решать несколько задач одновременно. Мы формируем новый стандарт обслуживания, где технологии освобождают время для важных дел».

