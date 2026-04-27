Строительство под склад: «Авито» расширяет возможности для B2B-заказчиков

На платформе «Авито» появилась новая категория «Коммерческое строительство» в сегменте услуг. В ней собраны предложения для бизнеса – от специализированных работ до возведения объектов «под ключ», что расширяет возможности поиска подрядчиков и субподрядчиков для коммерческих проектов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Категория объединяет предложения по строительству производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также инфраструктуры сферы услуг и социальной недвижимости. Структура объявлений позволяет учитывать ключевые параметры B2B-заказов – формат работы с юридическими лицами и готовность участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, что упрощает подбор подрядчиков под требования конкретных проектов.

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников Безопасность

Запуск категории обусловлен структурными изменениями рынка. По итогам 2025 г. объем онлайн-продаж в России превысил 11,5 трлн руб. (+28% год к году). Рост электронной коммерции требует расширения физической сети: на начало 2026 г. в стране работало более 226 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), что на 44,7% больше, чем годом ранее. К 2027 г. их число может достичь 300 тыс. Это формирует устойчивый спрос – от отделки помещений до возведения распределительных центров.

«Ситуация на рынке коммерческой недвижимости меняется: в 2026 г. инвесторы чаще фокусируются на адаптации существующих площадей и привлечении подрядчиков под конкретные этапы работ. Данные платформы это подтверждают: за последние полгода спрос в категории “Ремонт коммерческих помещений” вырос в пять раз. При этом компании используют разные модели работы – от проектов “под ключ” до привлечения специалистов с узкой экспертизой. Мы видим это по структуре спроса и учитываем при развитии категорий, чтобы бизнесу было проще находить подрядчиков под задачи разного масштаба», – отметила Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

