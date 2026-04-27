Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект точнее предсказывать спрос на товары

Исследователи Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали новый метод прогнозирования объемов продаж, который позволяет точнее оценивать спрос на товары даже в нестабильных условиях. Разработка может помочь торговым компаниям эффективнее управлять закупками, запасами и логистикой. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Авторами исследования стали сотрудники факультета «Информационные технологии» МТУСИ под руководством профессора, доктора технических наук Юрия Леохина и доцента, кандидата технических наук Тимура Фатхулина.

Сегодня компании ежедневно работают с большими массивами данных о продажах. Однако такие данные нередко содержат аномалии — резкие всплески или падения спроса, ошибки учета, сезонные и случайные отклонения. Все это снижает точность прогнозов и мешает алгоритмам машинного обучения корректно оценивать будущий спрос.

Чтобы решить эту проблему, ученые МТУСИ усовершенствовали один из самых популярных алгоритмов машинного обучения для прогнозированияXGBoost. Исследователи предложили новый подход, при котором модель «учится» распознавать аномальные значения в данных и снижать их влияние на итоговый прогноз.

В основе метода — комбинация двух алгоритмов искусственного интеллекта. Первый отвечает за прогнозирование продаж, второй — за поиск аномалий в данных. Такой подход позволяет системе заранее выявлять «подозрительные» значения и учитывать их при обучении модели, не допуская искажения итогового результата.

Кроме того, ученые добавили в модель механизм ранней остановки обучения, который помогает избежать переобучения — распространенной проблемы, при которой алгоритм слишком точно подстраивается под обучающие данные, но хуже работает с новыми данными на практике. Также в исследовании использовались дополнительные параметры настройки и кросс-валидация — метод проверки качества модели на разных выборках данных.

Испытания показали, что разработанный в МТУСИ подход стабильно повышает точность прогнозирования по сравнению со стандартными моделями, особенно при работе с данными, содержащими выбросы и аномалии.

Разработка имеет высокую практическую значимость для ритейла и e-commerce. Новый метод может использоваться для более точного прогнозирования продаж товаров разных категорий, что особенно важно для управления ассортиментом, планирования поставок и снижения издержек торговых компаний.

Юрий Леохин: «Предложенный подход универсален и может быть адаптирован под широкий круг задач, где требуется точное прогнозирование на основе сложных и неоднородных данных. Также он может использоваться при прогнозировании объемов продаж телекоммуникационного оборудования, что в настоящих реалиях особо актуально. На этом рынке сейчас имеются существенные изменения, которые необходимо учитывать при прогнозировании, и наша разработка дает такую возможность».

