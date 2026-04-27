CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

В России на 600% вырос спрос на подлинные товары на фоне масштабного оборота подделок

В российской онлайн-торговле фиксируется рост интереса к товарам с подтвержденной подлинностью. С середины 2025 г. спрос на такие товары увеличился более чем на 600%, свидетельствуют аналитические данные ДЭВУ (POIZON).

Параллельно сохраняется масштабный оборот подделок. В 2025 г. в России обработано более 21 млн запросов на проверку товаров, доля несоответствий составила около 4%. Лидер по числу подделок — обувь: здесь почти каждая вторая проверка (около 40%) выявляет товар, не соответствующий заявленной оригинальности.

На этом фоне меняется структура принятия решений при онлайн-покупках. Все большую роль начинает играть наличие подтвержденной проверки товара. Более половины новых пользователей отмечают этот фактор как ключевой при первой покупке.

«Растет запрос на понятное происхождение товара. Люди все чаще хотят снизить риск еще до покупки, и это уже влияет на поведение в онлайне», — сказал Дмитрий Селихов, региональный директор ДЭВУ (POIZON) в России.

Также фиксируется изменение модели потребления: пользователи переходят к более частым покупкам при одновременном росте требований к качеству. В среднем процесс выбора занимает несколько дней и включает несколько этапов сравнения.

По оценкам участников рынка, изменения происходят на фоне развития трансграничного сегмента премиальных товаров, объем которого в России превышает 2 трлн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

