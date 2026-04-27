В Sigur реализована интеграция с «Макс»

В новой версии программного обеспечения Sigur 1.8.3 доступен новый функционал – уведомления в личных и групповых чатах мессенджера «Макс». Интеграция позволяет оперативно получать информацию о событиях в системе. Об этом CNews сообщил представитель Sigur.

Интеграция стала ответом на растущий интерес к использованию «Макс» в корпоративной коммуникации. Особенно актуальна новая функция для государственных учреждений, которые внедряют мессенджер в рабочие процессы. Кроме того, спрос на получение уведомлений через «Макс» наблюдается со стороны банковского сектора, образовательных организаций и промышленных предприятий.

«Сегодня все больше организаций переходят на отечественные цифровые инструменты, и мы видим растущий интерес к объединению СКУД с такими решениями. Интеграция с мессенджером «Макс» – это логичный шаг в рамках политики импортозамещения и развития экосистемы российских ИТ-продуктов. Наша задача – сделать взаимодействие с системой максимально удобным: чтобы пользователи получали уведомления о событиях в привычной рабочей среде, быстро реагировали на них и могли не зависеть от сторонних сервисов», – сказал Дмитрий Попов, ведущий менеджер продукта Sigur.

Функция по умолчанию включена во все лицензионные пакеты Sigur, в том числе в бесплатный пакет Standard. Также уведомления в «Макс» доступны при наличии модуля «Реакции на события» и лицензии ПО «Школа». В новой версии ПО 1.8.3 пользователи также смогут настроить уведомления об опозданиях сотрудников в «Макс» и других мессенджерах, а также отправку отчета о рабочей дисциплине на e-mail.

Уведомления в мессенджерах позволяют компаниям решать широкий круг задач. Так, в университетских лабораториях, где хранится ценное оборудование, можно настроить отправку уведомлений при входе сотрудника или студента. Охрана моментально получает сигнал и может отслеживать, кто находился на месте, а также оперативно разбираться в случаях порчи имущества, если такие случаются. В школах главный вопрос – безопасность детей. Благодаря уведомлениям о входе и выходе ученика родители перестают беспокоиться: они всегда знают, что ребенок прибыл в школу и покинул ее.

На складских и логистических комплексах уведомления в мессенджерах становятся каналом для критически важных сигналов. Руководитель может получать оповещения при входе подчиненных в зоны повышенного риска, например в цеха погрузки, хранения опасных материалов, или при попытках несанкционированного доступа – это помогает строго соблюдать правила и снижать травматизм. На производствах к этому добавляется еще один уровень: начальник смены получает уведомление, если в опасной зоне находится менее двух человек, как того требуют нормы охраны труда. А интеграция с алкотестером автоматически оповещает руководителя о попытке прохода нетрезвого сотрудника – такой подход не только повышает дисциплину, но и минимизирует риски несчастных случаев.

Дистрибутивы ПО 1.8.3 уже доступны для скачивания на сайте Sigur.