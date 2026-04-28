«Авито» запустил подписку на регулярные пожертвования

Технологическая платформа «Авито» запустила в разделе #яПомогаю «Добрую подписку» на пожертвования в рамках проекта «Знак добра» – на нее подписалось уже более 2 тыс. человек. Теперь пользователи могут регулярно оказывать помощь благотворительным фондам, которым доверяют и работу которых хотят поддерживать. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чтобы оформить ежемесячный автоплатеж, нужно зайти на страницу «Знак добра», перейти в «Добрую подписку», выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее пожертвование автоматически совершается раз в месяц. После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж «Знак добра», который может применить к одному из своих объявлений из категории «Товары». В профиле также появится значок #яПомогаю. Такие цифровые награды делают вклад пользователя в благотворительность видимым, позволяют подчеркнуть свою социальную позицию на платформе и привлечь к добрым делам еще больше людей.

«Мы видим, что люди все чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в «Знаке добра» делает такую поддержку простой и привычной. Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. 100 руб. в месяц от 1000 людей – это не просто 1,2 млн руб. в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно «тушить пожары», – сказал руководитель ESG-продукта «Авито» Василий Лексин.

Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте «Знак добра» на «Авито». Управление подпиской максимально простое: пользователи могут в любой момент выбрать другой фонд или же отменить автоплатеж через настройки на страницах «Знак добра» или #яПомогаю.

