Каждый второй россиянин пользуется мобильным интернетом за границей

По данным опроса, проведенного магазином приложений RuStore, мобильный интернет во время поездок за границу — важная часть комфорта в путешествиях — так считают 72% участников. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Опрос проводился среди читателей портала Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

При этом 38% респондентов признались, что вообще не подключают мобильный интернет за рубежом. Среди тех, кто выходит в сеть в поездках, чаще всего выбирают туристические SIM-карты — 24%, роумингом пользуются также 24%, а eSIM от международных операторов заранее подключают 14%.

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников
Опрос также показал, что лишь малая часть россиян предпочитает заранее готовиться к поездке. Только 19% респондентов когда-либо активировали eSIM заранее, чтобы избежать проблем со связью за границей. 49% ни разу не подключали eSIM до поездки.

«Результаты опроса показывают разрыв между ожиданиями пользователей и их реальным поведением. Мобильный интернет за границей воспринимается как необходимость — об этом говорят 72% респондентов, — но заранее подключали eSIM только 19%. Это означает, что вопрос связи для многих до сих пор остается не частью подготовки к поездке, а задачей, которую приходится решать уже на месте», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Другие материалы рубрики

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

Денег все меньше. Россияне почти перестали заказывать из-за рубежа дорогую технику и перешли на ширпотреб

В порядке эксперимента. Вымогатели взялись за постквантовое шифрование

Путин призвал депутатов и сенаторов не увлекаться запретами и ограничениями в России

Россияне вконец устали от блокировок. Загрузки средств возвращения нормального интернета бьют все рекорды

CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще