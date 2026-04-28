Max начал тестировать опросы в групповых чатах

Пользователи нацмессенджера Max получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Для доступа к новой функциональности необходимо обновить приложение. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Запустить публичный опрос можно в чате до 15 человек, в ближайшие дни опция будет доступна во всех чатах. Для создания опроса необходимо: открыть групповой чат; нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос»; ввести вопрос и варианты ответов; нажать на кнопку «Создать».

Участники чата смогут проголосовать, увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса.

Ранее в Max стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Перевести аудиосообщение в текст можно одним кликом — достаточно нажать на иконку расшифровки в строке с записью.

