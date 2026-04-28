МТС ускорила интернет в поселке гидростроителей Уптаре

МТС установила новое телеком-оборудование в поселке Уптар Магаданской области. Благодаря проведенным работам качественные параметры LTE-сети в городе гидростроителей увеличились на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи отметят более 1600 жителей поселка Уптар, сотрудники учреждений и организаций, а также воспитанники и педагоги школы №23, детского сада, посетители дома культуры и школы искусств. Обновленная инфраструктура обеспечивает складские и производственные помещения, горнодобывающих предприятий и энергоотрасли региона качественным покрытием и скоростным мобильным интернетом даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Уптар – важная логистическая точка на карте Магаданской области. Здесь располагаются склады и производственные базы, которые обеспечивают транспортировку необходимых грузов в северные районы, а также на энергопредприятия Колымы. Качественная связь обеспечивает работу цифровых сервисов для управления транспортными операциями: планировка маршрута, мониторинг доставки, комплектация и отгрузка заказов. В наших широтах связь также повышает безопасность на маршруте, поэтому МТС уделяет особое внимание строительству новых базовых станций и внедрению технологических инноваций, качественно влияющих на работу LTE-сети. Так, ранее мы улучшили связь на участках Колымской трассы возле поселков Ягодное и Оротукан», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

