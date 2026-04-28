Умный сервис упростит проверку видов разрешенного использования земельных участков в Подмосковье

На региональном портале в услугу по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков в Московской области внедрили умный сервис. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В электронную форму услуги добавили сервис "Автоприсвоение видов разрешенного использования". Он самостоятельно проанализирует информацию по кадастровому номеру земельного участка и проинформирует заявителя о том, какой вид разрешенного использования будет присвоен участку согласно классификатору, исходя из его содержания», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

Услуга «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» доступна в разделе «Гражданам» – «Земля» – «Оформление и регистрация». Ею бесплатно могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, у которых есть необходимость совершения действий с земельным участком (например, перераспределение), но его вид разрешенного использования отличается от установленного классификатором.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете заявителя в течение 10 рабочих дней.

