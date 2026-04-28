«Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2026 года

МКПАО «Яндекс», частная ИT-компания, объявляет неаудированные финансовые результаты за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Выручка группы выросла на 22% год к году и составила 372,7 млрд руб. Оборот от услуг по рекламе и продвижению (1) вырос на 9% год к году — до 115,4 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс Плюса» составила 25,9 млрд руб., увеличившись на 29% год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50% год к году до 73,3 млрд руб. и составил 19,7% от выручки — на 3,7 п.п. больше, чем за аналогичный период 2025 г. Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раза и составила 34,7 млрд руб.

14 апреля 2026 г. акционеры компании приняли решение о выплате дивидендов за 2025 г. в размере 110 руб. на акцию. Общая сумма составит порядка 42 млрд руб.

4 мая 2026 г. совет директоров рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников. В течение двух лет на это планируется направить до 50 млрд руб.

Ключевые показатели бизнеса за I квартал 2026 года (2, 3)

Финансовый прогноз на 2026 год

Компания сохраняет прогноз на 2026 г.: рост выручки порядка 20% год к году и скорректированный показатель EBITDA порядка 350 млрд руб.

Компания прогнозирует, что уровень капитальных затрат в 2026 г. составит 10%-12% от выручки. Этот показатель соответствует среднегодовому значению за последние пять лет — 11% от выручки.

Эти прогнозы отражают текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и могут измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуации.

Программа обратного выкупа акций

4 мая 2026 года совет директоров рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников. В течение двух лет на это планируется направить до 50 млрд руб. Выкупаемые акции будут храниться на счете администратора программы мотивации. Они не будут предоставлять право голоса и участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы.

Компания продолжит выпускать дополнительные акции для реализации программы мотивации по мере необходимости. Программа обратного выкупа позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении и увеличить прибыль на акцию.

Корпоративная деятельность и события

В I квартале 2026 г. в рамках программы долгосрочной мотивации было размещено 1 млн акций, что составляет 0,26% от уставного капитала компании по состоянию на 31 марта 2026 г.

18 марта 2026 года «Яндекс» заключил соглашение о продаже бизнеса «Авто.ру». Новым владельцем станет «Т-Авто», который входит в группу «Т-Технологии». «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит развиваться как отдельный сервис. Сумма сделки составит 35 млрд руб. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2026 г. после получения всех необходимых корпоративных и регуляторных согласований.

14 апреля 2026 г. на годовом общем собрании акционеров МКПАО «Яндекс» было принято решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 110 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма составит порядка 42 млрд руб.

Консолидированные финансовые результаты

Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три месяца, закончившиеся 31 марта 2026 и 2025 гг.

Остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов на 31 марта 2026 г. составил 245,1 млрд руб., а соотношение скорректированного чистого долга по состоянию на 31 марта 2026 года к скорректированному показателю EBITDA, рассчитанному накопленным итогом за последние четыре квартала, составило 0,1.

Обзор ключевых блоков отчетности

Блок «Поисковые сервисы и ИИ» формирует ядро цифровой экосистемы «Яндекса», основанной на крупнейшей поисковой системе и рекламной платформе в России. Это ядро обеспечивает масштабное соединение пользовательского спроса с контентом, товарами и услугами, а также предоставляет бизнесам технологии для развития и продвижения сервисов и услуг. Поиск становится не только информационным инструментом: он также помогает решать разнообразные прикладные задачи.

Приоритеты блока направлены на развитие ИИ-ориентированных пользовательских продуктов, расширение функциональности «Поиска» и вертикальных сервисов, интеграцию умных устройств и «Алисы», а также на усиление экосистемных моделей монетизации за счет рекламы, подписок и транзакционных решений.

«Яндекс» продолжает внедрять нейросети в повседневные пользовательские сценарии, что позволяет наращивать активную аудиторию.

«Яндекс» внедрил в рекламную систему рекомендательную технологию Argus на базе нейросетей. Она используется для персонализации, ранжирования и существенно более точного таргетирования рекламы. Технология уже показала значимый эффект в «Яндекс Музыке», «Яндекс Маркете» и «Яндекс Лавке». Компания ожидает, что внедрение Argus обеспечит в течение года двузначный прирост эффективности рекламы, повысит отдачу для рекламодателей и ускорит рост выручки сегмента.

В марте «Яндекс» открыл подразделение, которое отвечает за развитие транзакционных сценариев в «Алисе AI», и представил Yandex Commerce Protocol (YCP) — протокол для интеграции интернет‑магазинов с ИИ. YCP открывает бизнесу доступ к транзакционным сценариям внутри ИИ‑интерфейсов «Алисы AI» и «Поиска». «Яндекс» уже получил более 1,6 тыс. заявок на подключение через API от онлайн-ритейлеров и брендов.

«Яндекс» продолжает развивать бизнесы сервисов объявлений. Валовый oборот (GBV) «Яндекс Путешествий» по сравнению с I кварталом 2025 г. вырос на 50%.





Выручка сегмента «Поисковые сервисы и ИИ» в I квартале 2026 г. составила 122,6 млрд руб., снизившись на 1% год к году. Динамика обусловлена изменениями во внутригрупповых расчетах, которые вступили в силу в апреле 2025 г. Компания ожидает улучшения динамики сегмента во второй половине 2026 г.

Выручка (4) от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов, выросла на 9% год к году. Это произошло благодаря внедрению новых ИИ-технологий, таких как Argus, развитию новых рекламных форматов и росту активности в ряде индустрий. Бюджеты рекламодателей в категории «Путешествия и туризм» выросли на 22%, в «Медицине и фармацевтике» — на 21%, в «Финансах и страховании» — на 16%. Яндекс продолжает развивать новые форматы для рекламодателей — в том числе Smart TV, цифровую наружную рекламу, РСЯ для блогеров и ритейл-медиа. По итогам I квартала 2026 г. выручка от этих форматов выросла на 80%, а число рекламодателей увеличилось на треть.

В 2026 г. компания планирует выйти на двузначные темпы роста выручки от рекламы и услуг продвижения от внешних клиентов за счет монетизации ИИ и повышения эффективности инструментов продвижения.

Скорректированный показатель EBITDA в I квартале 2026 года составил 52,9 млрд руб., а рентабельность по этому показателю — 43,1%. На показатель оказали влияние инвестиции в развитие поисковых сервисов и ИИ.

Блок «Городские сервисы» (5) - «Райдтех», «Электронная коммерция» и «Доставка» — развивает цифровые платформы «Яндекса» для мобильности, доставки и локальной коммерции, обеспечивая пользователям удобный доступ к городским услугам, а партнерам — масштабируемый канал спроса и операционно эффективную модель работы.

Ключевые приоритеты блока включают развитие транспортных и логистических решений, внедрение подписочных и франчайзинговых моделей, расширение возможностей электронной коммерции и повышение операционной эффективности за счет технологий и логистики.

Совокупное количество активных пользователей «Городских сервисов» выросло на 16% год к году и составило 60,6 млн человек в месяц.

«Городские сервисы» продолжают развиваться как мультисервисная платформа: уже почти половина оборота (GTV) блока формируется за счет направлений, не связанных с онлайн-заказом такси.

Один из основных фокусов «Городских сервисов» в 2026 г. — повышение качества экономики платформ. По мере масштабирования дальнейшее развитие блока все в большей степени определяется не только расширением оборота, но и повышением эффективности — оптимизацией затрат и улучшением экономики сервисов.

«Райдтех» растет двузначными темпами при дальнейшем улучшении маржинальности. Направление фокусируется на развитии технологий, которые позволяют сохранять лидирующие позиции на домашнем рынке и активно развивать дистрибуцию технологий за рубежом. Уже 43% поездок «Такси» приходится на заказы вне домашнего рынка, что на 5 п.п. выше, чем за аналогичный период 2025 г.

Замедление динамики роста валового оборота сервисов «Электронной коммерции» связано прежде всего с переходом к более эффективной промо- и маркетинговой модели развития «Яндекс Маркета».

«Яндекс Маркет» продолжает фокусироваться на повышении эффективности бизнес-модели. По итогам I квартала 2026 г. «Маркет» улучшил маржинальность по скорректированной EBITDA как процент от GTV на 3,2 п.п. год к году за счет перехода к более эффективной маркетинговой модели развития, а также снижения операционных затрат.

В «Яндекс Еде» рост оборота составил 17% год к году. Ритейл-направление в первом квартале выросло на 32% год к году. Непродуктовые категории ритейл-направления показали рост в 38% год к году, а отдельные категории, такие как «Цветы», выросли более чем в два раза.

Оборот «Яндекс Лавки» в I квартале показал рост на 27% год к году, в том числе за счет расширения предложения горячей еды. Количество дарксторов с модулями горячей еды увеличилось на 79% год к году, а доля готовой еды в общем GTV достигла 21,6%.

«Яндекс Доставка» показала рост оборота на 31% год к году на российском рынке. При этом рост оборота внешних B2B-клиентов внутригородской экспресс-доставки составил 87%.

Общая выручка в I квартале 2026 г. выросла на 18% год к году и составила 210,5 млрд руб. Основное влияние оказал рост выручки направления «Электронной коммерции», который составил 18% год к году — во многом благодаря росту «Яндекс Лавки», в том числе за счет увеличения частотности доставок. Рост доходов от рекламы в сервисах «Электронной коммерции» на 28% по сравнению с 2025 г. также позитивно повлиял на динамику направления. Выручка «Райдтеха» увеличилась на 18% по сравнению с годом ранее, при этом драйвером остается основной бизнес — «Такси». Направление «Доставки» и других О2О-сервисов показало рост в 19% год к году благодаря увеличению количества доставок и активному развитию B2B-сегмента.

Общий скорректированный показатель EBITDA в I квартале 2026 г. составил 21,5 млрд руб., что на 161% выше, чем годом ранее. Главным фактором стал рост скорректированного показателя EBITDA в «Райдтехе» на 35%, что отражает постоянный контроль над операционными и маркетинговыми расходами. Кроме того, на рост скорректированного показателя EBITDA повлияло более чем двукратное улучшение маржинальности в сервисах «Электронной коммерции», прежде всего «Яндекс Маркете».

Блок «Персональные сервисы» (10) объединяет финансовую и развлекательную платформы, построенные вокруг повседневных пользовательских сценариев — от потребления контента до платежей и покупок. Синергию усиливает сквозной персонализированный опыт, а разнообразие моделей монетизации (подписочная, транзакционная и финансовая) обеспечивает устойчивость роста бизнеса.

Ключевым приоритетом блока является рост ядра аудитории — стереопользователей, которые используют не менее двух из трех направлений: развлекательные сервисы, финансовые сервисы и программу лояльности «Свои Плюсы». Долгосрочные отношения с подписчиками позволяют растить их вовлеченность в финансовые сервисы и программу лояльности. Развитие связности между пользовательским спросом, партнерами и внутренними сервисами позволяет эффективнее конвертировать масштаб аудитории в рост совокупной стоимости компании.

11,6 млн пользователей (стереопользователей) регулярно обращаются к двум и более направлениям блока.

Общий оборот направления Финансовых сервисов вырос на 30% год к году и составил 314 млрд руб.

Оборот Финансовых сервисов за пределами экосистемы «Яндекса» вырос на 73% год к году, а его доля от общего оборота достигла 53%.

Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 48,0 млн, увеличившись на 16,2% год к году.

В конце 2025 г. «Кинопоиск» представил обновленную платформу с брендированными разделами партнеров. В I квартале 2026 г. более 13 млн подписчиков «Яндекс Плюса» смотрели фильмы, сериалы и шоу, доступные на витринах «Амедиатеки», Start, «Смотрим», «Первого канала», НТВ, ТНТ и «Мы.» На этот контент приходится 19% от всего времени смотрения на платформе.

Оборот прямых продаж билетов на «Яндекс Афише» и через другие сервисы «Яндекса» вырос на 29% год к году — до 15,4 млрд руб., а продажи на сайтах партнеров увеличились на 22% год к году — до 4,0 млрд руб.

Общая выручка в первом квартале 2026 г. выросла на 30% год к году и составила 62,4 млрд руб. Наибольший вклад внесли Финансовые сервисы, которые остаются самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса»: их выручка выросла на 83% год к году — до 29,4 млрд руб.

Выручка направления «Плюса» и развлекательных сервисов составила 32,2 млрд руб., увеличившись год к году на 8%. На рост выручки повлияли продолжающееся расширение базы платящих подписчиков и увеличение среднего дохода на пользователя (ARPU). Растет и неподписочная выручка направления — в том числе благодаря росту продаж на Яндекс Афише.

Общий скорректированный показатель EBITDA направления «Плюса» и развлекательных сервисов вырос на 7% год к году. Рост обусловлен увеличением доли подписочной выручки на фоне продолжающихся инвестиций в контент и развитие опции «Алиса Плюс». Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA осталась на уровне прошлого года и составила 3,3%. Плюс и развлекательные сервисы активно инвестируют в контентные партнерства и новые разработки, а также в развитие на новых рынках, что оказывает сдерживающее влияние на рост маржинальности.

Финансовые сервисы демонстрируют положительную динамику маржинальности, что отражает высокое качество финансовых продуктов, рост объема бизнеса и повышение операционной эффективности на фоне масштабирования.

Блок «Б2Б Тех» развивает корпоративные технологические продукты «Яндекса». Он предоставляет клиентам комплексные решения для работы с IT-инфраструктурой, данными и коммуникациями, в том числе сервисы для использования искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

Ключевые приоритеты направления включают масштабирование облачных и гибридных платформ, разработку ИИ-инструментов и агентных решений для корпоративных клиентов, развитие сервисов для совместной работы и коммуникационных платформ, усиление экспертности в области информационной безопасности и расширение продуктовой линейки для компаний всех размеров.

Общее количество клиентов Yandex Cloud21 выросло до 60 тыс. На крупные компании приходится больше половины совокупной выручки бизнеса.

Одним из ключевых драйверов роста Yandex Cloud стала платформа для разработки ИИ-агентов и приложений Yandex AI Studio. Ежемесячное рекуррентное потребление токенов через API на платформе увеличилось примерно в 30 раз год к году до 109 млрд токенов в марте 2026 г.

Yandex AI Studio формирует в России новый рынок ИИ-агентов. На платформе уже создали более 16 тысяч ИИ-агентов — в марте 2026 г. на их использование приходилось 29% всего клиентского потребления в Yandex AI Studio.

ИИ- и ИБ-сервисы остаются фокусными направлениями бизнеса. Выручка от этих направлений показала двукратный рост год к году.

Более половины корпоративных клиентов Yandex Cloud из крупного и среднего сегмента используют решения платформы для обеспечения информационной безопасности.

Виртуальным офисом «Яндекс 360» (12) уже пользуются более 175 тыс. организаций. Общее количество платных учетных записей «Яндекс 360» продолжило расти и составило 8,3 млн на конец I квартала 2026 г.

Аудитория «Яндекс Телемоста», одного из флагманских продуктов направления, выросла в три раза год к году и превысила 8,3 млн пользователей.

«Яндекс 360» продолжает внедрять ИИ и расширять список сервисов, доступных по модели on-premises. В «Яндекс Почте» появился специализированный ИИ-ассистент «Алиса Про», который помогает с решением рабочих и личных задач. Со временем «Алиса Про» появится в «Документах», «Календаре», «Досках», «Диске», «Вики» и других сервисах.

Выручка выросла на 36% год к году и составила 13,6 млрд руб. Рост обеспечен продолжающимся расширением клиентской базы и увеличением объема потребления сервисов со стороны корпоративных клиентов. Важную роль играет и растущий спрос на решения на базе искусственного интеллекта, а также развитие сервисов безопасности, инструментов для работы с данными и решений для автоматизации бизнес-процессов.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 49% год к году и составил 2,6 млрд руб. Это обусловлено увеличением доли PaaS- и SaaS-сервисов в выручке, а также постоянной работой над повышением эффективности бизнеса. Компания ожидает дальнейшего роста маржинальности во второй половине года по мере реализации эффекта масштаба.

Блок «Автономные технологии» (13) разрабатывает и внедряет решения в сфере физического ИИ для транспорта и логистики, создавая технологическую базу для устойчивого развития существующих бизнес-направлений «Яндекса» и запуска новых.

Среди ключевых приоритетов блока — повышение надежности и масштабируемости автономных платформ, расширение практики пилотных и коммерческих внедрений на базе сервисов онлайн-заказа такси и доставки, а также развитие технологий, направленных на автоматизацию перевозок и логистики в условиях структурного дефицита рабочей силы.

Компания развивает направление в трех фокусных категориях — роботы-доставщики, роботакси и роботраки.

«Яндекс» продолжает наращивать флот роботов-доставщиков. По итогам первого квартала 2026 г. количество роботов увеличилось на четверть и достигло 500 единиц.

С момента начала эксплуатации роботы выполнили более миллиона доставок. В первом квартале «Яндекс» расширил географию рободоставки в Москве и Санкт-Петербурге и запустил услугу в четырех подмосковных городах: Химках, Люберцах, Одинцове и Долгопрудном.

Компания находится в активной фазе подготовки к масштабированию роботакси. В разных районах Москвы уже проводятся тестовые поездки, а до конца 2026 г. на улицах столицы появятся 200 роботакси. Из них 100 будут выполнять заказы «Яндекс Такси», а остальные — использоваться для развития и дообучения технологии.

Общий флот роботраков в 2026 г. увеличится на 70 тягачей — новая техника уже проходит сертификацию и поэтапно вводится в эксплуатацию. В первом квартале коммерческий флот вырос до 15 грузовиков. Были открыты новые направления грузоперевозок: в сторону Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Бизнес остается в активной инвестиционной фазе, что оказало влияние на скорректированный показатель EBITDA. Инвестиции направлены на ускоренное развитие и коммерциализацию технологий автономного движения. Ключевыми направлениями стали развитие вычислительной и технологической инфраструктуры, а также расширение парка роботов‑доставщиков, роботакси и роботраков.

Яндекс реализует около 100 образовательных программ более чем с 47 университетами-партнерами в 21 регионе страны. На них учатся более 15 тыс. студентов. Каждая третья совместная программа Яндекса с университетами связана с ИИ.

Аудитория «Яндекс Учебника» насчитывает 1,5 млн учеников из 9 тыс. российских школ. В 2025 г. «Яндекс Учебник» обучил использованию ИИ-инструментов более 7 тыс. учителей информатики из 47 регионов. В первом квартале 2026 г. программу расширили: теперь принять участие в ней могут преподаватели любых предметов. К обучению уже приступили 15 тыс. учителей.

В 2025-2026 учебном году набор студентов на программу AI360 увеличился в 1,5 раза. AI360 — первый бакалавриат для архитекторов и исследователей в области ИИ.





Общая выручка блока в I квартале 2026 г. уменьшилась на 6% и составила 3,1 млрд руб.

Общий убыток по скорректированному показателю EBITDA в I квартале 2026 г. составил 1,8 млрд руб., что на 86% ниже аналогичного показателя прошлого года. Это преимущественно обусловлено оптимизацией общекорпоративных и внутригрупповых расходов компании при сохранении инвестиций в продукты образовательного направления.

Расчеты между блоками представляют собой исключаемые при консолидации обороты, связанные с внутригрупповой рекламой и услугами по продвижению, выплатами за использование товарного знака и виртуальных серверов, а также с продажами устройств и другими операциями.





(1) Оборот от услуг по рекламе и продвижению — это валовый оборот (без НДС) от рекламных услуг и услуг по продвижению, оказываемых рекламодателям, до вычета агентских премий.

(2) Следующие показатели не являются финансовыми показателями по МСФО: скорректированный показатель EBITDA и его рентабельность, скорректированная чистая прибыль, а также скорректированный чистый долг.

(3) Незначительные отклонения в расчете процентных изменений, итогов и промежуточных итогов в этой и других таблицах, а также в тексте настоящего пресс-релиза объясняются округлением.

(4) Выручка от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов, до вычета агентских премий.

(5) В блок «Городских сервисов» входят «Райдтех», состоящий из сервиса онлайн-заказа такси, каршеринга «Яндекс Драйв», сервиса аренды самокатов, сервиса аренды пауэрбанков «Бери Заряд», а также других экспериментальных направлений; «Электронная коммерция», которая включает мультикатегорийную торговую платформу «Яндекс Маркет», сервис гиперлокальной доставки продуктов и товаров «Яндекс Лавка», а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов «Яндекс Еда» и «Деливери»; «Доставка» и другие O2O-сервисы, включая «Яндекс Доставку» — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС «Яндекс Заправки», а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

(6) Валовой оборот (GTV) сервисов «Райдтеха» включает в себя общую сумму, уплаченную клиентами за услуги сервисов онлайн-заказа такси и шеринговых сервисов, заказанные на платформе Яндекса, включая НДС, а также оборот прочих экспериментальных сервисов как их валовую выручку с НДС. «Яндекс» применяет подход к определению валового оборота в денежном выражении как суммы, уплаченной клиентами за услуги сервисов для бизнеса, в которых технологии позволяют балансировать спрос и предложение на платформе. Для всех остальных сервисов оборот сервиса учитывается как валовая выручка с учетом НДС.

(7) Валовой оборот (GTV) сервисов «Электронной коммерции» — совокупная стоимость всех проданных, доставленных и оплаченных товаров на платформах «Яндекс Маркет» и «Яндекс Лавка», а также совокупная стоимость заказов, доставленных сервисами «Яндекс Еда» и «Деливери» (доставка продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов), включая стоимость услуг сервисов и НДС.

(8) Валовой оборот (GTV) «Доставки» и прочих O2O-сервисов (online-to-offline) включает в себя совокупную сумму платежей пользователей и бизнесов-партнеров за услуги сервисов Доставка и других сервисов на основе маркетплейса, включая НДС, а также оборот сервиса «Заправки» и других небольших экспериментальных O2O-сервисов как их валовую выручку с НДС.

(9) Доход от рекламы в «Городских сервисах» — это валовый оборот (без НДС) от рекламных услуг, которые сервисы блока оказывают рекламодателям.

(10) В состав «Персональных сервисов» входят «Плюс» и развлекательные сервисы — мультиподписка «Яндекс Плюс», которая открывает доступ к «Яндекс Музыке», «Кинопоиску» и «Яндекс Книгам». В направление также входят крупнейший продавец билетов «Яндекс Афиша» и продюсерский центр «Плюс Студия»; Финансовые сервисы: персонализированные решения для ежедневных выгодных платежей в сервисах «Яндекса» и у партнеров, оплаты покупок частями и накопления средств — «Яндекс Пэй», «Сплит», «Сейвы» и единый персональный аккаунт пользователя «Яндекс ID»; «Свои Плюсы» и другие сервисы: программа лояльности «Яндекса Свои Плюсы», рекламные технологии блока и «Домиленд».

(11) Общий оборот (GMV) Финансовых сервисов — совокупный объем всех покупок пользователей с использованием продуктов «Яндекс Пэй».

(12) «Яндекс 360» — российский виртуальный офис, который предоставляет пользователям и бизнесу сервисы для коммуникации и организации рабочих процессов.

(13) Данный блок объединяет направления автономного транспорта — роботакси, роботы-доставщики, автономные грузовики, а также разработку решений для складской автоматизации.