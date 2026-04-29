«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» адаптирует тексты в интернете для людей с особенностями восприятия информации

«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов в интернете для тех, кому трудно читать и понимать информацию. Теперь «Алиса AI» адаптирует любой текст по общепринятым правилам ясного языка — так, чтобы в нем не было сложных предложений и непонятных слов. Это сделает контент более доступным для людей с особенностями восприятия информации и поможет быстрее разбираться в написанном. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая возможность будет полезна пользователям с когнитивными и ментальными особенностями, пожилым, глухим и слабослышащим людям. «Алиса AI» в «Браузере» перепишет для них материалы простыми словами и разделит длинные предложения на несколько коротких. Так, в правилах оплаты коммунальных услуг нейросеть оставит только самое необходимое — без сложных формулировок, чтобы человеку было легче понять информацию. А в тексте об авиации она добавит к слову «шасси» определение, чтобы уточнить, что речь идет о части самолета.

Адаптацию выполняет флагманская большая языковая модель «Яндекса» — «Alice AI LLM», которую дообучили для работы с ясным языком. Она анализирует текст на странице и заменяет его на более понятный вариант с сохранением структуры: заголовков, разделов и навигации. Собрать информацию для обучения модели помогли специалисты по ясному языку из благотворительного фонда «Синдром любви», Центра эффективных коммуникаций и партнёрства «Ясный Мир», а протестировать качество — люди с когнитивными и ментальными особенностями.



