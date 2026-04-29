Более половины россиян планируют провести майские праздники на даче

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и Rambler&Co провели исследование и выяснили, как россияне планируют провести майские праздники на даче: что сажают, что жарят на мангале и где закупаются к сезону. Об этом CNews сообщили представители Купера.

Более половины россиян (61%) проведут длинные майские выходные за городом. В основном они планируют отправиться на собственную дачу (51%), 8% поедут к родственникам или друзьям, а 2% арендуют загородный дом на сезон. Остаться в городе на праздники планируют более трети опрошенных (39%).

Для трети респондентов дача – это прежде всего отдых и перезагрузка от города (33%), для 21% — приятная обязанность, возможность заботиться об участке. Еще 16% нравится выращивать собственный урожай на огороде, 14% ценят тишину и возможность побыть одним, а для 10% дача становится поводом собрать близких вместе. Еще 6% обычно отправляются на дачу, чтобы помочь родителям или другим членам семьи.

Что касается посадок, то здесь лидируют овощи и зелень: дачники планируют высадить помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, а также укроп, петрушку, базилик и салат (36%). Также популярны ягоды – клубника, малина, смородина (17%), цветы с декоративными растениями (17%), плодовые деревья (16%), корнеплоды и луковичные (14%),

Главным ингредиентом для приготовления основных блюд на даче станет свинина — ее выбирают 33% опрошенных. Почти столько же (29%) предпочитают птицу. На третьем месте — колбаски и купаты (14%), замыкают пятерку рыба с морепродуктами (11%) и говядина (8%). Баранину предпочитают 5% опрошенных.

Не обойдутся майские праздники и без шашлыка. По данным «Купера», чаще всего для его приготовления выбирают курицу — она лидирует среди всех видов мяса. В топ также входят свинина и другие виды птицы, а говядина замыкает список популярных вариантов.

Если смотреть шире, то из всех видов мяса россияне выбирают для блюд на праздники свинину, говядину, крольчатину, телятину и баранину. В топ популярных видов мяса птицы на «Купере» вошли курица, индейка, утятина, индюшатина и перепелка.

При этом средний чек на покупку мяса на «Купере» составляет по России 942 руб. В Москве — 1,14 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 947 руб.

Помимо мяса, чаще всего россияне с собой берут хлеб и выпечку (24%), закуски и нарезки — сыр, колбасу (22%), а также овощи и фрукты (20%). Напитки - лимонады, соки, квас и воду — берут 19%, сладости и десерты — 11%. Снеки (чипсы, сухарики, орешки) покупают 4% опрошенных.

В исследовании приняли участие 2,098 тыс. человек, среди них 51% мужчин и 49% женщин.