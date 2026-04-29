Еженедельная аудитория чата с «Алисой AI» выросла на 24% — до 24 млн пользователей в I квартале 2026 года

В I квартале 2026 г. еженедельная аудитория чата с «Алисой AI» достигла 24 млн человек — это на 24% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Росту показателя способствовали запуск ИИ-агентов «Найти дешевле» и «Исследовать» в чате с нейросетью, новые возможности в нем для работы с изображениями, а также появление диалогового режима с «Алисой AI» в «Поиске Яндекса».

Менее чем за месяц после запуска ИИ-агента «Исследовать» пользователи провели с его помощью свыше 500 тыс. исследований. Каждый четвертый пользователь снова обращается к агенту в течение недели. Кроме того, в чате с «Алисой AI» пользователи активно работают с фотографиями и картинками: за все время они оживили изображения 360 млн раз, отредактировали — 37 млн раз, объединили — 12,5 млн раз.

«Яндекс» планирует в ближайшее время открыть доступ всем пользователям чата с «Алисой AI» к новому ИИ-агенту для бронирования столиков в ресторанах и записи в салоны красоты.