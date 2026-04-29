ИИ подсказывает руководителям, где буксует работа отдела: 60% пользователей изучают подсказки

«Битрикс24» проанализировал, как пользователи работают с ИИ-помощником в инструменте «Потоки + AI» — сервисе для распределения внутренних задач внутри отдела. 60% пользователей открывают рекомендации, которые ИИ формирует на основе анализа рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Помощник не выдает общих советов в духе «работайте эффективнее». Он смотрит на параметры потока – скорость обработки задач, распределение нагрузки, как часто задачи возвращаются на доработку — и подсказывает, где именно процесс начинает буксовать. Например, если задачи зависают, ИИ может предложить доработать шаблон их постановки: часто проблема не в исполнителях, а в том, что они получают слишком мало вводных на старте и тратят время на уточнения. Если нагрузка распределена неравномерно, помощник покажет это руководителю — чтобы тот мог перераспределить работу до того, как у команды накопится усталость.

Сам инструмент «Потоки + AI» рассчитан на отделы, работающие на входящих запросах от остальной компании – юридический, финансовый, HR, административный, маркетинг. Заявки из других подразделений собираются в общую очередь и автоматически распределяются между исполнителями; руководитель видит загрузку команды и точки замедления в реальном времени.

Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации
В марте 2026 г. «Битрикс24» получила патент на технологию «Потоки + AI». Это подтверждает актуальность решения и усиливает технологическую экспертизу компании в области инструментов для управления рабочими процессами.

«В любой крупной компании есть отделы, которые являются исполнителями для других сотрудников. Когда объем задач растёт, руководителю всё сложнее понимать, где возникают задержки и как помочь команде, — сказала Елизавета Яжовка, продакт-менеджер «Битрикс24». — Сотруднику достаточно поставить задачу на отдел — инструмент сам распределит ее и подскажет, как улучшить процесс».

Другие материалы рубрики

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Экономика рунета выросла за год на треть, но темпы роста замедлились

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще