Исследование Rambler&Co: как россияне относятся к идее ограничить соцсети для подростков

В 2026 г. в Австралии на законодательном уровне действует запрет на регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет. Подобные ограничения сейчас обсуждают Франция и Великобритания, а в России звучат предложения о «комендантском часе» для гаджетов и ограничении ряда функций ради защиты психического здоровья подростков и снижения рисков кибербуллинга.

Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они относятся к идее возрастных барьеров и кто должен отвечать за безопасность подростков в сети. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 апреля 2026 г. В нем приняли участие 5 543 интернет-пользователя. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

54% участников опроса поддерживают инициативу и ожидают появления схожих правил в России. При этом 22% прямо заявляют, что решения такого уровня должны принимать семьи, а не государство. Нейтральную позицию заняли 12% – для них все зависит от конкретной реализации и деталей регулирования. 8% «скорее не поддерживают» идею, подчеркивая, что для подростков важно сохранять доступ к общению, и еще 4% считают, что подобные меры уместны в других странах, но не в России.

Респонденты поделились мнением, какой подход к регулированию данной ситуации кажется наиболее разумным. Большинство выбирают «тонкую настройку», а не жесткую блокировку. Например, 44% выступают за возрастную верификацию и специальные детские режимы на платформах – с более мягкими алгоритмами и ограничением потенциально вредного контента. 21% считают правильным блокировать отдельные функции (например, ночные уведомления или бесконечную прокрутку ленты), а не доступ к соцсетям в целом. Для 18% оптимальным вариантом выглядит доступ к сети с обязательного согласия родителей. Еще 17% ставят во главу угла развитие цифровой грамотности без введения новых технических ограничений.

Когда речь заходит о рисках, которые несут соцсети для подростков, первым делом аудитория вспоминает не абстрактный вред, а довольно конкретные угрозы. 36% респондентов на первое место ставят контакт с незнакомыми взрослыми, риски кибербуллинга и манипуляций. Около трети (34%) главным «врагом» считают избыточное время в сети в ущерб сну, учебе и офлайн‑жизни. Алгоритмы, которые слишком сильно вовлекают и затягивают, называют основной проблемой 14% участников. Давление лайков, сравнений и оценок со стороны сверстников сильнее всего тревожат 8% опрошенных. Еще 8% не считают соцсети угрозой.

При этом 44% уверены, что при слишком жестком регулировании подростки в первую очередь теряют доступ к полезной информации, образовательному контенту и тематическим сообществам, которые помогают развиваться. 23% не хотели бы, чтобы дети упускали тренды современной цифровой культуры – от мемов и до важных дискуссий. Для 19% на первом месте среди возможных лишений стоит потеря коммуникаций со сверстниками вне школы. Еще 14% подчеркивают, что ограничения могут лишить подростков пространства для самовыражения и поиска единомышленников.

На вопрос о том, кто должен нести основную ответственность за безопасность, большинство (46%) уверены, что она должна быть распределена между всеми сторонами: платформами, родителями, школой и государством. При этом 24% считают главными акторами родителей и семью, подчеркивая роль воспитания и личного участия взрослых в цифровой жизни детей. 17% отдают приоритет самим платформам, ожидая от них эффективной возрастной проверки и продуманных защитных настроек. Государство и систему образования в качестве ответственных назвали лишь 13% участников опроса.