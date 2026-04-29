Мобильное приложение «Директа»: новые возможности для СМБ, управление рекламой и аналитика в телефоне

В мобильном приложении «Директа» появились расширенные возможности для управления кампаниями и анализа результатов продвижения. Теперь предприниматели и профессиональные маркетологи СМБ могут работать с углубленной аналитикой в новом «Мастере отчетов» и ИИ‑помощнике, авторизоваться через управляющий аккаунт и получать рекомендации по продвижению, не выходя из приложения.

В новом «Мастере отчетов» внутри приложения доступны сохраненные отчеты, готовые отчеты из Библиотеки отчетов, а также самостоятельная сборка отчетов (группировки, метрики, фильтры, период, сравнение, цели и атрибуция, графики). Встроенный ИИ‑помощник помогает суммаризировать данные по продвижению и в один клик перейти к отчету с подобранными настройками.

Кроме того, теперь доступна авторизация через управляющий аккаунт и быстрое переключение между аккаунтами: достаточно перейти на страницу аккаунта, кликнув по логину в правом нижнем углу, перейти к списку доступных аккаунтов и выбрать нужный. Эта возможность будет особенно полезна специалистам — тем, кто работает сразу с несколькими аккаунтами клиентов.

Приложение показывает рекомендации, которые помогают повысить эффективность продвижения: подсказывает, что изменить в настройках, чтобы получить больше переходов и целевых действий (например, заявок или покупок). По рекомендациям можно быстро оптимизировать кампании, например, изменить бюджет, цену перехода или целевого действия, добавить объявления и скорректировать цели.

Теперь предприниматели и специалисты могут прямо с мобильного телефона запускать кампании («Простой старт», «ИИ‑помощник», «Мастер кампаний»), пополнять кабинет и управлять бюджетом, редактировать кампании, создавать лендинги, анализировать результаты (дашборды и «Мастер отчетов») и применять рекомендации для повышения эффективности.