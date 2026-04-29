Мобильный инвентарь «Рекламной сети Яндекса» вырос на 55% по итогам первого квартала 2026 года

По итогам I квартала 2026 г. количество мобильных приложений, подключенных к «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ), выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. А ежемесячное количество показов рекламы во всех приложениях‑партнерах за тот же период удвоилось.

Эта тенденция положительно влияет на доходы мобильных разработчиков от рекламы. Один из ключевых драйверов увеличения — рост инвестиций в рекламу со стороны самих мобильных приложений: для них это органичная и эффективная среда продвижения.

Так, по итогам I квартала 2026 г. по отношению к аналогичному периоду 2025 г. вложения российских мобильных разработчиков в продвижение через «Яндекс Директ» выросли на 20%, а по итогам всего 2025 г. — на 36% по отношению к 2024 г. Интерес к мобильному инвентарю РСЯ проявляют не только российские игроки — вложения иностранных рекламодателей в продвижение приложений на российскую аудиторию через РСЯ по итогам 2025 г. выросла более чем в два раза (2,4).

За цифрами роста мобильного инвентаря стоит не только увеличение рекламных бюджетов в этот канал продвижения, но и планомерное развитие технологической инфраструктуры. «Яндекс» представил обновленную версию Yandex Mobile Ads SDK 8 — инструмента для монетизации мобильных приложений. Новая восьмая версия стала легче на 30%: разработчики могут быстрее подключить монетизацию, работать с актуальными рекламными форматами, растить аудиторию и зарабатывать на показах рекламы от рекламодателей из более чем 80 стран мира.

Рекламный SDK «Яндекса» для мобильных разработчиков входит в топ-20 в мире по популярности среди разработчиков, которые зарабатывают на показах рекламы в своих мобильных приложениях. За последние полтора года количество мобильных приложений, интегрировавших его, выросло в три раза.

Конъюнктура рынка

Реклама — один из основных источников монетизации приложений. По данным AppMetrica, в 2025 г. 7 из 10 мобильных приложений в России монетизированы. Четверть из них получает доходы от рекламы. С 2023 по 2024 гг. число таких проектов увеличилось на 77%, а с 2024 по 2025 гг. — еще на 54%. Одновременно с этим количество приложений, монетизирующихся через покупки (In-app Purchases), упало на 20% в 2024 г. и еще на 12% в 2025 г. Аналогичная динамика у подписной модели: -9% и -25% соответственно.

Рост мобильного инвентаря РСЯ совпадает с глобальным трендом продолжающегося роста рынка приложений: по данным TechCrunch со ссылкой на Appfigures, в I квартале 2026 г. число новых приложений в App Store и Google Play выросло на 60% год к году, а в iOS App Store — на 80%.

***

Для того чтобы подключиться к РСЯ и начать монетизировать приложения, мобильные паблишеры должны интегрировать в свое приложение Yandex Mobile Ads SDK (Software Development Kit) — набор инструментов, библиотек, документации и примеров кода, объединенных в одном продукте «Яндекса».

Yandex Mobile Ads SDK 8 поддерживает все форматы мобильной рекламы – баннеры, полноэкранные объявления и настраиваемую нативную рекламу. Дизайн рекламных элементов обновлен на основе десятков A/B-тестов. Благодаря готовым инструментам и современным фреймворкам владельцы приложений смогут быстро добавлять рекламу, подключать новые форматы и зарабатывать на показе объявлений. Новая версия позволит эффективнее использовать ресурсы команды и запускать больше экспериментов.

У партнеров Yandex Mobile Ads SDK реклама показывается из «Яндекс Директа» (более 620 тыс. рекламодателей). А также из более чем 60 внешних рекламных платформ (DSP), чьи инвестиции в продвижение в мобильных приложениях РСЯ по итогам 2025 г. выросли в 1,5 раза год к году.