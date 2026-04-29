МТС включает масштабную бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы

МТС объявляет о запуске в Москве в пределах Третьего транспортного кольца бесплатной сети Wi-Fi-доступа в интернет для жителей и гостей столицы. В течение мая 2026 г. компания развернет свыше 600 точек скоростного доступа MTS_WiFi_Free в оживленных местах – на проспектах, улицах, площадях, набережных, в парках и популярных общественных пространствах, а также в магазинах МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На сегодня в центре Москвы уже включены около 300 точек доступа Wi-Fi от МТС. Для входа в сеть абонентам любых сотовых операторов достаточно авторизоваться с помощью МТС ID – единого аккаунта для использования сервисов МТС по номеру телефона. С момента авторизации мобильное устройство будет автоматически подключаться к интернету во всех точках доступа MTS_WiFi_Free в течение месяца, после нужно будет пройти повторную авторизацию в MTC ID.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
«МТС много лет развивает публичные сети Wi-Fi и теперь мы решили выйти за рамки привычного доступа в помещениях, предоставив жителям и гостям столицы дополнительную возможность всегда оставаться на связи и бесплатно пользоваться интернетом прямо на улице даже тогда, когда кончились деньги на мобильном счете или просто для экономии на услугах связи при активном потреблении трафика. Для развертывания масштабной сети Wi-Fi мы использовали собственную инфраструктуру: для надежного покрытия на улицах – опоры и столбы, а для обеспечения высоких скоростей доступа – нашу транспортную оптоволоконную сеть», – отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

К концу мая 2026 г. из 600 точек MTS_WiFi_Free 400 точек будут развернуты на улицах и общественных пространствах, более 200 точек – в магазинах МТС.

