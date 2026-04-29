МТС запустила продажи подарочных ваучеров на зарубежные сервисы

МТС объявляет о старте продаж подарочных ваучеров на популярные зарубежные сервисы на сайте «МТС Оплата». Теперь у пользователей появилась возможность оплатить подписку для третьего лица на ChatGPT, Claude, Netflix или любой другой из более 130 сервисов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Оплата» добавила возможность купить подписку популярных зарубежных сервисов в подарок близким, друзьям или коллегам. Подписка на любимый сервис может стать приятным подарком на день рождения, профессиональный праздник или просто знаком внимания.

Теперь при оформлении подписки пользователь может выбрать варианты «Покупаю себе» или «В подарок». Затем нужно ввести электронную почту получателя, на нее поступят подарочный ваучер и инструкция по активации.

«Мы продолжаем наблюдать уверенно растущую популярность подписок на нейросети и другие сервисы для оптимизации рабочих и учебных процессов. В современном цифровом мире наиболее востребованными являются подарки с практической пользой. И мы рады предоставить новую функцию на сайте «МТС Оплата», с ее помощью можно порадовать близких и коллег, сделать насыщеннее опыт от использования сервисов МТС. Оплата на нашем сервисе максимальна проста и безопасна», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

На «МТС Оплате» представлены популярные сервисы для работы, учебы и бизнеса. Для удобства пользователей они сгруппированы по категориям: нейросети, дизайн, развлечения, для работы, путешествия и другое. Ежемесячно пользователи совершают несколько десятков тысяч транзакций, а наиболее популярными являются нейросети ChatGPT, Claude, Cursor AI и Suno AI.

Для совершения платежа достаточно перейти на страницу интересующего сервиса на «МТС Оплате», выбрать вариант подписки и указать электронную почту, на которую придет инструкция по активации. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через Систему быстрых платежей (СБП) с карт любых российских банков.