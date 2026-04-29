Rutube запустил детский профиль для зрителей до 12 лет

Rutube запустил детский профиль на сайте в десктопной и мобильной веб-версиях, который родители могут создать прямо внутри своего аккаунта. Детям до 12 лет доступны мультфильмы, фильмы, сериалы, сказки, видео блогеров и ТВ-эфиры без комментариев. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Детский профиль можно создать двумя способами. Первый способ — нажать на иконку основного взрослого аккаунта и кликнуть на предсозданную аватарку профиля для детей. Второй способ — через баннер на странице видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку.

«Безопасность контента для детей на Rutube — один из наших приоритетов сегодня, в том числе как учредителя и участника Альянса по защите детей в цифровой среде. В прошлом году мы уже запустили безопасный режим для семейного просмотра, включив который каждый член семьи независимо от возраста, может оградить себя от нежелательного контента. Теперь мы в Rutube пошли дальше и разработали отдельный детский профиль для зрителей младше 12 лет. Фактически это полноценный профиль ребенка в аккаунте мамы или папы со своими безопасными рекомендациями, поиском, историей, подписками и плейлистами. Здесь настроен повышенный уровень безопасности: мультфильмы, детские блогеры, а все комментарии отключены», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Детский профиль работает бесплатно. Благодаря тому, что для него создается отдельный ID, рекомендации для ребенка не смешиваются с родительскими. Детский профиль содержит только контент 0+, 6+, и одобренный модераторами 12+.