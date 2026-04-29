«Рувики» внедряет гибридную модель верификации: ИИ агрегирует, ученые проверяют

Интернет-энциклопедия «Рувики» присоединилась к обсуждению ключевых технологических и отраслевых трендов. Участники обсудили развитие ИИ, сценарии его применения и вопросы доверия к технологиям. Для «Рувики» эти темы связаны с развитием нейропоиска и инструментов, которые упрощают работу с энциклопедическими материалами и обеспечивают доступ к проверенной информации. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

«ИИ не заменит вас — вас заменит человек, который умеет им пользоваться. Проекты, использующие мощности ИИ, будут выигрывать рыночную конкуренцию. При этом крайне важно осуществлять контроль над работой агентов для обеспечения корректности процессов и достоверности информации», - сказал Сергей Стольников, советник заместителя генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий «Рувики».

Заместитель генерального директора «Рувики» Елена Литовченко: «Достоверность – это главная ценность, заложенная в основу «Рувики»: в проекте объединяются современные технологии с классической академической экспертизой. Будущее отраслевых стандартов за гибридной моделью верификации данных, в которой ИИ будет выступать как агрегатор информации, а финальным фильтром станут профильные ученые и ведущие эксперты. Проекты, базирующиеся только на человеческом труде, будут проигрывать в скорости, а проекты исключительно на базе ИИ терять в достоверности».

По словам Елены Литовченко, на рынке уже существуют смешанные команды из людей и ИИ-агентов: «В «Рувики» наблюдаем такую команду в действии. Рутинные процессы в редакции отданы ИИ-агентам. Они могут на основе новостей информационных агентств актуализировать огромный объем данных, расширять существующие материалы и затем проводить валидацию, используя достоверные источники, создавать заготовки для материалов. При этом финальный контроль остается за человеком и экспертами».