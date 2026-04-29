CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Семейный бум: за I квартал 2026 г. количество совместных заказов на «Яндекс Афише» выросло на 18%

По итогам I квартала 2026 г. «Яндекс Афиша» продала 9 млн билетов на развлекательные мероприятия. Одним из главных драйверов роста стала семейная аудитория – число таких заказов увеличилось на 18% по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши».

Продажи билетов через сайт и приложение «Яндекс Афиши», а также другие сервисы «Яндекса» за первые три месяца года выросли на 29% по сравнению с 2025 г. и составили 15,4 млрд руб. Продажи на сайтах и ресурсах партнеров «Яндекс Афиши» за это же время увеличились на 22% до 4 млрд руб.

Все больше людей посещают мероприятия в компании — это видно по росту «семейных заказов» на Яндекс Афише: так называют заказы, в которых два или более билета оформлены в одном бронировании. В январе-марте 2026 г. «Яндекс Афиша» продала 9 млн билетов — это на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 г. При этом число семейных заказов выросло на 18%, а их доля в общем объеме продаж достигла почти 70%.

25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания

Концерты остаются самой популярной категорией: на музыкальные события пришлось 54% выручки сервиса. Театры заняли второе место с 17% продаж, кинотеатры — третье с 9%, на мюзиклы и стендап приходится 5% продаж. Остальные 10% распределились между спортивными мероприятиями, цирком, выставками и другими событиями.

По объему продаж лидируют события в Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов в топ-10 вошел Ростов-на-Донуконцерт группы «Руки Вверх!» в этом городе стал единственным региональным событием в топ-10 самых продаваемых мероприятий на «Яндекс Афише» в I квартале 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

