«Ситилинк» увеличил сеть партнерских ПВЗ за год больше, чем в 3 раза

За год число партнерских пунктов выдачи заказов «Ситилинка» выросло больше, чем в три раза — до 32 тыс., при этом 5 тыс. из них доступны и для юридических лиц. Чаще всего покупатели «Ситилинка» забирали из партнерских ПВЗ ноутбуки, планшеты и аксессуары к ним, компьютеры и комплектующие, а также смартфоны, наушники и смарт-часы. Кроме того, в топ-10 категорий вошли: бытовая техника, домашняя цифровая техника, мониторы, офисная техника, сетевое оборудование, аудио и крупная бытовая техника. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

На сегодняшний день география доставки охватывает 4,3 тыс. населенных пунктов России, от Мурманска до Владивостока, расширяя доступ к качественным товарам для клиентов по всей стране с возможностью получить заказ в ближайшем к дому пункте выдачи.

Алексей Крупенин, руководитель отдела по продвижению интеграций «Ситилинка»: «Мы активно работаем не только над расширением географии, дотягиваясь до самых отдаленных населенных пунктов по всей стране благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, но и продолжаем двигаться в сторону улучшения условий доставки. В ближайших планах – увеличить максимальный вес товаров, доступных к отправке через отдельные ПВЗ, со 100 кг до 1 т — для B2B‑сегмента».

Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам «Ситилинка» (направление «Ситилинк Бизнес»): «ПВЗ в каждом доме – сегодня привычная реальность, где покупатель может заказать товар и на следующий же день забрать его из любого ближайшего пункта. Такие покупательские привычки применимы и для малого бизнеса, поэтому мы расширяем зону покрытия ПВЗ в том числе и для наших B2B-клиентов».