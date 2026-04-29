«Т-Банк» запустил сервис по отправке посылок

«Т-Банк» запустил в своем приложении в разделе «Город» сервис для отправки посылок, который позволяет пользователям сравнивать тарифы и сроки доставки сразу нескольких курьерских компаний и выбирать наиболее подходящий вариант. Новый функционал добавляет в приложение сценарий для одной из самых распространенных задач клиентов «Т-Банка». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Сервис доступен в разделе «Город», во вкладке «Все сервисы». С его помощью можно быстро сравнить цены и условия доставки ведущих логистических партнеров — «Яндекс Доставка», СДЭК, 5Post, «Каргобукинг» и др.

Пользователю достаточно один раз ввести данные — адрес отправления и получения, размер и ценность груза. После этого он сможет увидеть все варианты доставки с указанием цены и сроков. Выбрав оптимальный вариант, клиент переходит в интерфейс курьерской службы, при этом внесенная информация и стоимость услуги сохраняются, а оплату можно завершить в несколько кликов, получив повышенный кэшбэк при оплате картой «Т-Банка».

Максим Козин, руководитель продуктового направления в «Т-Банке»: «Заказ курьерских посылок — одна из самых распространенных задач клиентов «Т-Банка». Ежегодно пользователи совершают более 40 млн транзакций на логистические услуги. Новый сервис упростит выбор и поможет сэкономить время и деньги, позволяя оплачивать доставку и получать повышенный кэшбек на карту банка».