«VK Реклама» добавила новый рекламный формат в «VK Клипы»

Рекламодателям в VK стал доступен новый рекламный формат — карусели в «VK Клипах». Он позволяет создавать многослайдовые объявления, которые пользователь может пролистывать прямо внутри ленты клипов, не покидая привычный интерфейс. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Карусель нативно вписывается в общую ленту «VK Клипов» и дает рекламодателю возможность в рамках одного размещения показать несколько товаров, экранов приложения или офферов. По результатам внутренних тестов конверсия в клик такого формата достигает 1%.

Формат подойдет тем, кто хочет продвигать товары электронной коммерции, мобильные приложения, сайты и мини-приложения.

Другие материалы рубрики

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Экономика рунета выросла за год на треть, но темпы роста замедлились

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
