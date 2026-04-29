«VK Видео» представила мобильный «Кабинет автора»

Платформа «VK Видео» запустила мобильную версию «Кабинета автора» — инструмент для работы с контентом и анализа аудитории, доступный в мобильном приложении «VK Видео» для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

В мобильной версии раздела «Обзор» авторам доступны удобные виджеты с краткой статистикой по каналу, а также данные о самых популярных и последних опубликованных видео.

В разделе «Мой контент» появилась отдельная вкладка для формата «Клипы», упрощенная навигация помогает управлять разными типами публикаций. Стали доступны разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» с обновленным интерфейсом, виджетами и метриками: «общее время просмотра», «источники трафика», данные по аудитории, подробная статистика по поисковым запросам и подпискам.

Вера Советкина, директор по продукту «Сообщества и опыт автора» VK: «Мы продолжаем развивать «VK Видео» вместе с авторами и предоставлять удобные, эффективные и современные инструменты для управления, оптимизации и анализа — теперь они доступны и на смартфонах. Мобильный «Кабинет автора» — это возможность управлять контентом где и когда удобно».