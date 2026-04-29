Южноуральцы стали активнее болеть за хоккей целыми семьями в сезоне 2025/2026

ПАО «МТС» с помощью обезличенных данных платформы «Геоэффект» проанализировала посещаемость матчей в сезоне 2025/2026, проходивших на ледовых аренах «Трактор» и «Металлург» на Южном Урале. В Челябинске на хоккейных матчах встречается в два раза больше женщин, чем на домашних играх в Магнитогорске. При этом подростки до 18 лет активно посещают игры в обоих городах – поболеть за «Трактор» приходят целыми семьями, а поддержать «Металлург» – отцы и дети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Анализ больших данных показал сходства и различия в цифровых профилях любителей хоккея из Челябинска и Магнитогорска. Чаще всего игры обоих клубов посещают мужчины в возрасте от 35 до 44 лет. При этом больше половины болельщиков на Южном Урале придерживаются здорового образа жизни и ездят на авто.

В Челябинске в текущем сезоне хоккей стал семейным видом спорта. Практически наравне с мужчинами им активно интересуются женщины и подростки. На домашних матчах клуба количество женщин всего на 20% меньше количества мужчин, а количество детей и подростков до 18 лет, присутствующих на играх, составляет 13% от общего числа болельщиков.

На игры «Металлурга» в качестве болельщиков чаще приходят мужчины – на матчах, проходящих на домашнем стадионе, женщин на 38% меньше, чем представителей сильного пола. Несмотря на это, в Магнитогорске активно формируется молодое поколение болельщиков – 17% зрителей от общего числа присутствующих на матчах болельщиков составили дети и подростки до 18 лет, приходящие на игры с отцами.

Болельщики ХК «Трактор» чаще болельщиков ХК «Металлург» повторно приходят на домашнюю ледовую арену. В Челябинске более четверти поклонников посещают более одной игры в сезоне, в то время как в Магнитогорске этот показатель составляет 10%. При этом, среднее время пребывания фанатов «Металлурга» на территории клуба составляет около 150 минут, а «Трактора» – 160 минут. «Пиковое» время посещения ледовых арен на Южном Урале пришлось на период с 18.30 до 20.30.

Самыми активными иногородними зрителями домашних игр обоих хоккейных клубов из Челябинской области стали болельщики команд из соседних регионов – Свердловской области, Республики Башкортостан, а также Московской области. Однако в Челябинске на игры «Трактора» также активно покупали билеты жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Пермского края. В то время как на домашние матчи «Металлурга» приезжали любители хоккея из Республики Татарстан, Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Челябинскую область по праву можно назвать хоккейной столицей страны. Южноуральские хоккейные клубы вырастили не один десяток именитых спортсменов и тренеров. Помимо этого, в регионе сразу две сильнейшие команды участвуют в чемпионате КХЛ, а вместе с этим – в уральском дерби, за ходом которого следят не только челябинцы и магнитогорцы, но и жители других регионов. В финале очередного сезона мы решили сравнить с помощью платформы «Геоэффект» цифровые портреты местных болельщиков и туристов. Такой инструмент позволяет лучше понимать аудиторию и прогнозировать будущие тренды посещаемости для планирования грамотной коммуникации, повышать рентабельность проектов, уровень удовлетворенности жителей и гостей Южного Урала», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.